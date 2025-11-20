Mercato ASSE : Le plan secret du clan Stassin dévoilé

La sortie du père de Lucas Stassin sur la situation de son fils à l’ASSE fait des vagues. Selon le journaliste Béranger Tournier, le clan de l’attaquant souhaite ouvertement son départ.

ASSE : Lucas Stassin choqué de jouer en Ligue 2 !

L’ASSE n’a pas permis à Lucas Stassin de quitter le club l’été dernier. Il ne souhaitait pas jouer en Ligue 2 et avait plusieurs sollicitations en Ligue 1 et en Europe. Mais la direction de Saint-Etienne lui a fermé la porte de sortie. Et cela n’est pas du tout du goût de l’entourage du jeune attaquant, notamment son père Stéphane Stassin.

Dans ses confidences au journaliste belge Sacha Tavolieri, dans l’émission En OFF, il se plaint que son fils ait été retenu en Ligue 2. « Le plan de base décrit par l’ASSE a avorté, il est tombé à l’eau. Il se retrouve en Ligue 2, c’est un premier gros choc pour Lucas », a-t-il martelé, en pensant à la perspective de jouer la coupe d’Europe dans 2-3 ans.

Stéphane Stassin rêvait d’un gros transfert de Lucas

L’ancien footballeur belge estime que l’AS Saint-Etienne et son fils auraient tous été gagnants si ce dernier avait été transféré à plus de 20 M€, soit le double du prix auquel il a été recruté à Westerlo en août 2024.

« De gros clubs de Ligue des Champions, comme Francfort, se sont positionnés avec des aspects financiers plus importants. Un club de Moscou a proposé 10 ou 15 fois son salaire. […]. À partir de 20 M€, avec des bonus pouvait monter jusqu’à 25 M€, je me dis que le deal serait win-win », a-t-il regretté.

Le père de Lucas Stassin lui cause du tort

Dans le débrief du dernier Sainté Night Club, Béranger Tournier estime que Stéphane Stassin a compliqué davantage la situation de son fils avec ses déclarations. « Je me demande vraiment pourquoi l’entourage a fait ça. […] ça cause énormément de tort aux joueurs. Les clubs regardent et écoutent tout. Ce que fait Stéphane Stassin, ce n’est vraiment pas bon pour son fils …»

Le clan Stassin pousse pour un départ

Selon le confrère RMC Sport, Midi Libre et Radio France, il n’y a aucun doute que le clan Stassin pousse pour le départ de l’avant-centre de Saint-Etienne. « Quand je lis l’interview de Stéphane Stassin, ça me conforte dans l’idée que son entourage fait tout pour qu’il parte », a-t-il indiqué. Pour rappel, Lucas Stasin est sous contrat jusqu’en juin 2028.

