ASSE : La préparation du match contre l’AS Nancy perturbée

À cause de la trêve internationale, la préparation de l’ASSE sera évidemment perturbée. Les neuf internationaux vont arriver progressivement, cette semaine, pour la reprise.

ASSE : Jaber de retour, Cardona attendu mercredi à l’entraînement

L’ASSE entame la préparation du match contre l’AS Nancy, ce mardi. Le groupe stéphanois ne sera évidemment pas au complet pour cette première séance de la semaine. Les internationaux manquent encore à l’appel. D’après les informations d’Evect, seul Mahmoud Jaber devrait rejoindre ses coéquipiers. Il était attendu lundi soir selon le média spécialisé.

Quant à Irvin Cardona, il a joué lundi avec Malte contre la Pologne (2-3) et il a été buteur. Il devrait revenir à Saint-Etienne ce mardi soir et reprendre probablement l’entraînement mercredi.

La plupart des internationaux espérés à la séance de jeudi

Les autres internationaux stéphanois (Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin, Strahinja Stojkovic, Nadir El Jamali, Axel Dodote et Luan Gadegbeku) devraient être de retour dans la journée de mercredi. Leur présence à l’entraînement est donc prévue jeudi.

Ben Old sera le dernier à rentrer de la trêve internationale. Il affronte l’Équateur en Amérique du Nord avec la sélection de la Nouvelle-Zélande, en match amical, mercredi (2h30, heure de Paris). Avec le long voyage et le décalage horaire, l’ailier néo-zélandais est attendu au centre sportif Robert Herbin, le vendredi 21 novembre, soit la veille du match de la 15e journée de Ligue 1. Il devrait être forfait pour la confrontation avec les Nancéiens au stade Geoffroy-Guichard.

Compte tenu de leur préparation qui sera évidemment tronquée, certains internationaux devraient être ménagés par Eirik Horneland pour le match ASSE – AS Nancy.

