ASSE : Deux retours en défense avant l’AS Nancy

Touché au genou face au Red Star, Maxime Bernauer pourrait rejouer avec l’ASSE, ce samedi, contre l’AS Nancy. Il a réintégré l’entraînement collectif. Idem pour Joao Ferreira.

La défaite de l’ASSE contre le Red Star (2-1), le 1er novembre dernier, avait laissé des traces chez les Verts. Maxime Bernauer avait subi un coup de Kemo Cissé. Il avait certes terminé le match, mais son genou avait enflé plus tard. Cette blessure l’avait ensuite empêché de prendre part au match contre Troyes en Ligue 2, puis face à l’AS Quetigny en Coupe de France.

Ayant profité des deux semaines de trêve internationale, le défenseur central est remis de son mal. Il a repris l’entraînement collectif depuis mardi. Selon les informations d’Evect, l’arrière recruté au Dinamo Zagreb a participé à l’intégralité de la séance ouverte au public. Il postule donc pour le match de l’AS Saint-Etienne contre l’AS Nancy, samedi (20h), au stade Geoffroy-Guichard.

Blessé à la jambe à l’entraînement avant la rencontre avec l’ESTAC, João Ferreira est également de retour dans le groupe d’Eirik Horneland pour préparer le match de la 15e journée de championnat, d’après la source.

En revanche, Chico Lamba s’était entrainé individuellement. En attendant le point-santé de l’entraîneur de l’ASSE, ce jeudi en conférence de presse d’avant-match, il peut déjà se réjouir du retour des deux défenseurs.

