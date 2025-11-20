Stade Rennais : Double coup dur confirmé avant l’AS Monaco ?

Il y a de grosses inquiétudes au Stade Rennais avant la rencontre contre l’AS Monaco en Ligue 1. Deux cadres du SRFC sont incertains.

Stade Rennais : Habib Beye privé de deux joueurs ?

Le Stade Rennais prépare un sale coup à l’AS Monaco ce samedi. Ce choc de la 13e journée de Ligue 1 se tiendra au Roazhon Park. Ces deux formations cherchent de points pour monter au classement. Le technicien rennais, Habib Beye devrait compter sur un groupe au complet. Mais deux cas suscitent des inquiétudes.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un super crack en Angleterre

À voir

MERCATO : Ayyoub Bouaddi au PSG pour 40M€ cet hiver ?

Selon Ouest-France, Alidu Seidu, annoncé avec le Ghana durant la trêve, n’a pas pris part à l’entraînement du Stade Rennais ce jeudi. L’info tombe à deux jours du choc contre les Monégasques. Mardi, le défenseur a joué tout le match face à la Corée du Sud. La rencontre se tenait à Séoul. Le long voyage, donc, peut expliquer son absence, ce jeudi, au sein du groupe d’Habib Beye.

À l’inverse, Seko Fofana, lui, était bien présent sur le terrain. Le milieu revient d’une blessure contractée en sélection. Il a regagné Rennes plus tôt, touché musculairement. On ignore s’il sera opérationnel pour affronter l’AS Monaco. Habib Beye pourrait être privé de ces deux joueurs.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Stade Rennais : D’excellentes nouvelles tombent pour Beye avant l’AS Monaco

Mercato : le Stade Rennais fonce sur un super crack à 10 M€

À voir

L’OM arrive en mode combat, Kondogbia prévient Newcastle

AS Monaco : Mauvaise nouvelle confirmée avant le Stade Rennais