Mercato PSG : Coup de tonnerre ! Un taulier prêt à partir

Le PSG pensait avoir sécurisé l’avenir de son joyau. Pourtant, un vent de doute souffle autour de Bradley Barcola, dont l’avenir à Paris pourrait être bien plus fragile qu’il n’y paraît. Et les dernières révélations ne rassurent personne au Camp des Loges.

Mercato PSG : Barcola, un avenir moins certain qu’annoncé

À seulement 23 ans, Bradley Barcola vit un tournant majeur de sa jeune carrière. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ancien Lyonnais fait encore officiellement partie du projet parisien. Officieusement, l’histoire est moins linéaire. Cet été déjà, son nom a circulé avec insistance du côté du Bayern Munich et de Liverpool, deux géants européens séduits par son profil explosif.

Il faut dire qu’au PSG, l’ailier a connu une saison contrastée. La concurrence l’a étouffé : l’émergence fulgurante de Désiré Doué et l’arrivée tonitruante de Khvicha Kvaratskhelia ont redistribué les cartes au sein de l’attaque parisienne. Moins utilisé par Luis Enrique, Barcola a vu son rôle se réduire… et ses certitudes s’effriter.

« Barcola s’est posé de vraies questions »

Si la rumeur d’un départ est longtemps restée confidentielle, c’est uniquement grâce au PSG. Fabrice Hawkins l’a confirmé sur Canal Supporters : « La possibilité de voir Barcola partir à l’été 2025 ? La question s’est posée. Ça n’a pas fait beaucoup d’écho dans les médias parce que le club l’a bien géré. En communication, c’est une masterclass », a-t-il révélé.

« Ils ont réussi à mettre comme une soupape sur quelque chose qui aurait pu faire plus de bruit. Barcola s’est posé de vraies questions », poursuit-il. Le journaliste détaille même les raisons de ce doute profond : « Il était performant, on lui met Kvara dans les pattes qui devient titulaire. Il y a l’émergence de Doué. Des petites choses qui frustrent un joueur. »

Le Bayern et Liverpool déjà à l’affût

Signe que le malaise est réel : plusieurs cadors européens sont venus aux renseignements. « Le Bayern Munich, Liverpool ont fait des avances très poussées. Lui s’est sérieusement posé la question. Il faudra suivre avec attention le dossier de la prolongation », révèle Hawkins. Aujourd’hui, la prolongation de contrat est en discussions… mais rien n’est acté. Derrière les sourires et les discours policés, un dossier brûlant s’installe. Paris devra convaincre, rassurer et peut-être même reconstruire la place de Barcola dans son projet.

