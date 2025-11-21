OM : Benjamin Pavard, c’est déjà la fin de l’état de grâce !

L’OM avait accueilli Benjamin Pavard comme un champion venu redonner de l’allure à son arrière-garde. Mais après un début tonitruant, le défenseur français traverse un trou d’air inquiétant, au point de devenir le centre de toutes les attentions avant une semaine capitale.

OM : Pavard, un début flamboyant qui avait tout rassuré

Les premiers pas de Benjamin Pavard sous le maillot olympien avaient tout d’un conte bleu et blanc. À peine arrivé, le champion du monde trouvait le chemin des filets face à Lorient et s’imposait comme un stabilisateur d’une défense marseillaise encore traumatisée par la saison passée. Aligné tantôt dans l’axe, tantôt à droite, il avait immédiatement apporté son expérience de très haut niveau.

Son influence avait même participé au beau redressement marseillais du début d’automne. L’ancien Bavarois, prêté par l’Inter avec option d’achat, semblait taillé pour ce rôle de patron. Mais dans la cité phocéenne, l’état de grâce n’a jamais qu’une durée limitée.

Des erreurs lourdes, et une confiance à reconstruire

Juste avant la trêve, Pavard a enchaîné les contre-performances. À Lens, il est impliqué sur les deux buts encaissés dans une défaite 2-1. Derrière, il assume publiquement. « Cette défaite est pour moi, j’ai commis des erreurs et j’en prends l’entière responsabilité », écrit-il sur ses réseaux sociaux.

Quelques jours plus tôt, il avait dévié de la main un ballon qui trompait Rulli contre le Sporting. Une semaine noire, synonyme de doute pour un joueur pourtant habitué à l’exigence du très haut niveau.

Un OM inquiet mais uni autour de son défenseur

Écarté par Didier Deschamps pour la trêve internationale, Pavard a pu souffler, travailler et surtout être soutenu par ses partenaires. Geoffrey Kondogbia tempère les inquiétudes : « Je vois le même Ben… Il n’y a pas de sujet. De l’intérieur, je le vois serein et content d’être ici. Et nous sommes contents de lui », a-t-il déclaré. Même Roberto De Zerbi insiste sur la dimension humaine du moment traversé.

« Il a souffert à cause de ces épisodes malheureux. C’est un joueur sensible… mais c’est celui qui a joué au plus haut niveau dans notre équipe. Il a fait des efforts pour venir ici. Il a l’affection et la confiance de tous », a indiqué l’Italien. À Nice, où l’OM arrive décimé derrière (Aguerd, Medina, Murillo absents), Pavard sera attendu comme rarement. Un déplacement toujours brûlant pour un Olympien, avant un rendez-vous européen capital contre Newcastle.

