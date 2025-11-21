Mercato : L’OM a raté un prodige à 50 M€, plus fort que Yamal

L’OM pensait tenir un diamant brut. Mais le prodige français Matthis Abline, estimé entre 40 et 50 M€, leur a échappé cet été. Pire encore : les chiffres le placent devant Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone. Un coup dur pour Marseille… et même pour le Paris FC, également sur le dossier.

Un mercato manqué pour l’OM et un talent hors de portée

L’été dernier, Marseille et le Paris FC ont tenté d’arracher Matthis Abline au FC Nantes. Mais Waldemar Kita, inflexible, a verrouillé son joyau. Le président nantais réclamait jusqu’à 50 M€, refroidissant net les clubs intéressés. Résultat : à 22 ans, l’attaquant reste Canari… et explose enfin à son rythme.

Pourtant, Abline avait tout pour séduire l’OM : vitesse, percussion, capacité à faire basculer un match d’un geste. Et une pointe d’insouciance qui aurait ramené un peu de folie sur la Canebière. Marseille avait senti le bon filon, mais le prix, himalayen, a transformé le rêve en mirage.

Abline, plus fort que Yamal selon les chiffres

Une statistique publiée récemment a mis le feu aux poudres : Abline figure dans le top 5 européen des joueurs de moins de 23 ans les plus performants en dribbles réussis. Le Nantais devance Nico Williams… mais aussi Lamine Yamal, classé 14e. De quoi nourrir les comparaisons, même si le principal intéressé garde les pieds sur terre.

« Ça reste une stat, mais ça montre aussi que je suis capable d’éliminer des adversaires, d’aller dribbler, de percuter », a expliqué Abline sur RMC. « Certes, je ne vais pas tout réussir, mais aujourd’hui, on a besoin de joueurs qui essayent d’aller vers l’avant, de faire des différences. »

Humilité et admiration pour Yamal

Malgré cet avantage statistique, Abline refuse tout emballement : « Devant Lamine Yamal ? Oui, après, ça reste des chiffres. Je n’apporte pas trop d’importance à ça aujourd’hui ». Et d’ajouter avec respect : « Je pense que c’est un des meilleurs joueurs du monde. Il n’a que 18 ans et ce qu’il fait est impressionnant ». Un discours lucide… qui n’empêchera pas les supporters marseillais de regretter un peu plus un talent qu’ils auraient adoré voir au Vélodrome.

