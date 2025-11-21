Mercato PSG : Il refuse le Paris SG pour le Real Madrid

Le PSG pensait tenir un entraîneur de classe mondiale à l’été 2023. Mais Xabi Alonso, déjà très courtisé, avait une idée bien précise en tête… et Paris n’était pas sa destination rêvée.

PSG : Xabi Alonso, l’entraîneur que Paris n’a pas pu séduire

À l’époque, le PSG sortait d’une nouvelle saison agitée et cherchait encore un timonier capable de calmer la tempête. Le comité directeur explorait une short-list XXL, reflétant l’urgence… et une certaine hésitation. Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, l’a confirmé : « Il y avait une short-list assez large dressée par Luis Campos… Arteta était bien placé. Il y avait Xabi Alonso. Il y avait Luis Enrique, Hansi Flick. » Une liste où les grands noms s’enchaînaient, mais où les réponses n’étaient pas toujours positives.

Xabi Alonso, alors en plein essor au Bayer Leverkusen, était bel et bien ciblé. Le Basque discutera même avec Paris. L’Espagnol plaît, séduit, rassure. Mais il refuse. Non par manque d’intérêt sportif, mais parce que son horizon était ailleurs. Au bout du compte, le PSG optera pour Luis Enrique, choix que le club décrit comme naturel et cohérent.

Le rêve madrilène, plus fort que Paris

Leverkusen venait d’entrer dans une dynamique exceptionnelle, et Alonso, lucide, ne souhaitait pas rompre cet élan. Mais surtout, comme l’explique Hawkins : « Nagelsmann, Arteta, Alonso, il y a eu des discussions. Alonso voulait continuer et avait ce rêve au Real Madrid. » Une phrase qui résume tout : Paris ne pouvait rivaliser avec une ambition intime et viscérale, forgée au Santiago-Bernabéu durant ses années de joueur.

Deux ans plus tard, ce rêve s’accomplissait. Alonso signait au Real Madrid, refermant définitivement le chapitre Paris SG avant même qu’il ne s’ouvre. Pendant ce temps, Luis Enrique s’installait solidement sur le banc parisien. « Ce qui a plu, c’est sa personnalité… quelqu’un qui dit les choses, qui n’a pas peur de faire des choix », souligne encore Hawkins.

