Équipe de France : Violente charge contre le Paris SG !

Les relations entre l’équipe de France et le Paris SG sont devenues assez tendues depuis les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué en septembre passé. Et le staff des Bleus semble ne pas avoir encore digéré les accusations du club de la capitale.

Le médecin de l’équipe de France allume Paris SG

Au cœur du procès en diffamation intenté par Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, contre le journaliste Daniel Riolo, la déchirure à la cuisse subie par Karim Benzema juste avant la Coupe du Monde 2022 a provoqué une réaction de Franck Le Gall. Le médecin des Bleus a remis le conflit avec le Paris SG concernant la blessure d’Ousmane Dembélé sur la table.

Lisez aussi : Ligue 1 : Grande nouvelle au PSG avant la réception du Havre

À voir

OL : Sanctions en vue contre deux responsables de Lyon

Le lien de ces deux blessures : en 2022, le staff des Bleus a emmené Karim Benzema au centre Aspetar de Doha, au Qatar afin de le faire passer une IRM. Selon la version du consultant de RMC, le directeur médical du PSG, Hakim Chalabi, lui aurait dit que la blessure de l’ancien attaquant du Real Madrid n’aurait pas été rédhibitoire pour la fin de la compétition.

Une version qui a provoqué la colère de Franck Le Gall devant la 17e chambre d’instruction du tribunal de Paris. « J’ai le droit de ne pas avoir confiance en Aspetar et en Chalabi, on a l’impression qu’ils ont inventé la médecine. Il y a 50 ans, le Qatar, c’était un caillou. Chalabi, ce n’est plus une référence. Ce n’est pas le bon Dieu, comme Aspetar », a assuré Franck Le Gall dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Le médecin français a ensuite réglé ses comptes avec le PSG sur les cas de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. « On se fait démonter par le PSG sur des histoires médicales qui n’ont pas lieu d’être. (Sur Dembélé) Je n’ai pas d’images, je n’ai pas d’IRM, ils restent avec nous alors que le PSG les déclare blessés. Il était touché à gauche, il se blesse à droite, c’est pas de pot », a ajouté Le Gall avant de poursuivre.

À voir

Mercato PSG : Coup de tonnerre ! Un taulier prêt à partir

Lisez aussi : Mercato PSG : Coup de tonnerre ! Un taulier prêt à partir

« Le PSG a fait jouer Désiré Doué trois matchs de suite alors qu’il revenait de blessure, il s’est déchiré et on n’a plus entendu parler de la cellule médicale du PSG. Pareil pour Ousmane Dembélé. Il y a deux poids deux mesures », indique Le Gall, qui semble ne pas avoir confiance à la cellule médicale du Paris Saint-Germain.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Une offensive à venir pour Serhou Guirassy ?

INFO Mercato PSG : 50M€ pour un autre crack de Ligue 1 ?

À voir

OM : Benjamin Pavard, c’est déjà la fin de l’état de grâce !

MERCATO : Ayyoub Bouaddi au PSG pour 40M€ cet hiver ?