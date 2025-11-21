OM : Réunion surprise avant le choc face à l’OGC Nice

À la veille d’un déplacement interdit mais décisif à Nice, l’OM a organisé une rencontre inattendue entre supporters, dirigeants et joueurs. Une parenthèse rare, presque intime, avant un match qui pourrait propulser Marseille en tête de la Ligue 1.

OM : Un moment privilégié à la Commanderie

Ce jeudi matin avait un parfum inhabituel à la Commanderie. Quelques dizaines de supporters triés sur le volet (leaders de groupes, fans en situation de handicap, enfants rêveurs écharpe au cou) ont été conviés par le club pour une rencontre exceptionnelle. Pablo Longoria, Medhi Benatia, Roberto De Zerbi et l’ensemble de l’effectif professionnel étaient présents pour saluer ces fidèles privés de déplacement à l’Allianz Riviera.

L’initiative, réclamée de longue date par plusieurs groupes, n’avait jamais pu être mise en place en raison d’un calendrier surchargé. Pas de discours officiel ni de réunion structurée au programme, mais un échange libre, humain, avant tout symbolique. L’OM a voulu tendre la main à ceux qui vibrent, même de loin, pour le maillot blanc.

Un match sous haute tension à Nice

Le contexte est particulier : la préfecture des Alpes-Maritimes a interdit toute présence visible de supporters marseillais autour et dans le stade. Une décision ferme, renforcée par un large dispositif de sécurité. Pas de chants olympiens dans les travées, pas de fumigènes, pas de cortèges bleus et blancs : Nice-Marseille se jouera sans le peuple marseillais, ou presque.

Frustrés mais fiers, les fans présents à la Commanderie ont rappelé aux joueurs l’importance de ce rendez-vous. Ils ont salué l’état d’esprit insufflé par De Zerbi, entre grinta revendiquée et amour du maillot. Trente minutes d’échanges, quelques cadeaux (maillots, vestes), des photos et des sourires ont rythmé cette parenthèse solaire avant l’orage compétitionnel.

Un enjeu sportif majeur

Si l’OM s’impose ce vendredi en ouverture de la 13e journée, le club pourrait s’emparer provisoirement de la première place du championnat. Une motivation supplémentaire pour un groupe qui sait qu’il jouera sans le soutien physique de ses supporters… mais avec leurs mots, leurs regards, leurs attentes, comme un écho constant dans les têtes. Ce Nice–OM s’annonce explosif, même à distance.

