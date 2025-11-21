OL Mercato : Décision catégorique pour deux joueurs majeurs

À l’approche du mercato d’hiver, deux joueurs importants de l’OL sont au centre des rumeurs. Vont-ils être transférés cet hiver ou pas ?

Mercato OL : Malick Fofana intransférable cet hiver

L’OL a encore besoin de faire des entrées d’argent pour réduire sa dette colossale. Michael Gerlinger, le nouveau directeur général, l’a confirmé il y a quelques semaines. Il a déclaré que le club rhodanien est loin de boucler son redressement financier. « On est très content d’être là aujourd’hui, en Ligue 1, mais c’est toujours une situation difficile », a-t-il indiqué sur Ligue 1+.

Lisez aussi : OL Mercato : Lyon tient le nouveau Rayan Cherki

À voir

OM : Benjamin Pavard, c’est déjà la fin de l’état de grâce !

Toutefois, il n’est pas question de vendre des joueurs majeurs de l’équipe, dont Malick Fofana, cet hiver. « Je l’avais dit en septembre, la vente de Malick Fofana n’a jamais été sur la table pour janvier« , avait rappelé le dirigeant de l’Olympique Lyonnais.

Il avait ensuite laissé la porte ouverte à la possible vente de certains joueurs. « Financièrement, ça ne va pas super bien, donc il faut voir ce qu’on peut faire […]. Mais ce ne sera pas des transferts comme Malick Fofana », avait-il précisé.

OL : Tyler Morton ne sera pas vendu en janvier

En réaction à la rumeur annonçant Tyler Morton comme un intérêt de Crystal Palace en Premier League, pour cet hiver, Olympique-et-Lyonnais assure que le milieu défensif anglais n’est pas concerné par un départ en janvier. « Malgré les rumeurs naissantes entourant Tyler Morton ne bougera pas de Lyon cet hiver », assure le média spécialisé.

Arrivé à l’OL en août 2025, en provenance de Liverpool, contre une indemnité de 10 millions d’euros, le milieu défensif britannique s’est lié aux Gones jusqu’en 2030.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Grosse révélation sur l’arrivée d’Endrick à Lyon

À voir

Équipe de France : Violente charge contre le Paris SG !

OL Mercato : Un ancien du Real et de Lyon oriente Endrick

Mercato OL : Tout s’accélère pour l’arrivée d’Endrick à Lyon