Mercato Stade Rennais : Une nouvelle offre tombe pour Kader Meïté

Un nouveau prétendant débarque pour l’attaquant du Stade Rennais, Kader Meïté. Ce dernier est sur la short-list d’un cador de Premier League.

Mercato Stade Rennais : Kader Meïté vers la Premier League ?

Le jeune crack du Stade Rennais, Kader Meïté vers l’Angleterre ? La rumeur circule ces derniers jours. Le mercato d’hiver approche, et les clubs accélèrent. Ils dégotent les pépites et se positionnent pour les recruter. Beaucoup de clubs veulent renforcer leur effectif avant la seconde moitié de saison.

Manchester United garde Meïté dans son viseur. Selon The Sun, les dirigeants mancuniens ont ciblé l’attaquant de 18 ans. Il progresse vite à Rennes, joue avec confiance et se distingue comme l’un des jeunes les plus en forme de Ligue 1. Les Red Devils seraient même prêts à investir lourdement pour l’attirer.

Mais le dossier n’est pas simple à boucler. Meïté, trois sélections avec les Espoirs, est lié au SRFC jusqu’en 2028. La concurrence s’organise autour de lui. Le PSG se positionne. La Juventus, Arsenal et le Milan AC suivent aussi la piste. La valeur du joueur grimpe : elle tourne autour de 40 millions d’euros. L’attaquant rennais affiche des statistiques impressionnantes en ce début de saison. Il a déjà claqué deux pions et délivré deux offrandes en onze matchs de Ligue 1.

