Mercato Stade Rennais : Jérémy Jacquet vers l’Angleterre ?

Le jeune crack du Stade Rennais, Jérémy Jacquet a la cote en Angleterre. Un autre géant de Premier League débarque pour le recruter.

Mercato Stade Rennais : Jérémy Jacquet dans le viseur de Man United

Jérémy Jacquet, solide au cœur de la défense rennaise, attire encore l’Angleterre. Cette fois, une piste neuve s’ouvre pour lui, à l’approche du mercato hivernal. Titulaire au Stade Rennais depuis des mois, le joueur de 20 ans montre tout son potentiel et du beau monde tourne autour de lui pour le déloger de Rennes.

Des clubs anglais notamment se bousculent pour le recruter. Arsenal l’avait déjà identifié et il préparerait une offre. Désormais, une autre formation de Premier League se positionne pour la pépite rennaise : Manchester United. D’après Transferfeed, les recruteurs mancuniens ont suivi de près l’international Espoirs, cinq sélections au compteur. Ils l’ont observé, puis apprécié. Son profil plaît.

Man United pourrait donc passer à l’attaque dans les prochaines semaines. Discussions possibles, transfert envisagé lors du prochain mercato d’hiver. Jacquet a déjà disputé douze matchs de Ligue 1 cette saison. Sa valeur est estimée à 12 millions d’euros par Transfertmarkt. Mais les dirigeants du SRFC vont demander plus que ça lors des négociations.

