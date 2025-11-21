Mercato PSG : Accord conclu pour Nathan ?

La direction du PSG cible la pépite belge, Nathan De Cat pour le prochain mercato hivernal. Les Belges ont fixé le tarif pour le joueur.

Mercato PSG : Luis Campos traque Nathan De Cat

Nathan De Cat attire. Le jeune milieu d’Anderlecht, 17 ans, fait bouger les grands clubs. Et surtout deux géants : le Bayern Munich et le PSG à quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato hivernal. Depuis plusieurs semaines, la presse européenne alimente cet intérêt croissant autour du Belge. Le joueur, déjà lancé dans le grand bain, cumule 19 matchs cette saison, avec un but et une passe décisive.

Ses performances attirent une longue liste de prétendants : PSG, Bayern, mais aussi Arsenal, Liverpool ou encore le Real Madrid. Son potentiel pourrait le propulser rapidement dans un grand club européen. Selon Florian Plettenberg sur X, les clubs intéressés savent désormais ce qu’Anderlecht veut : 25 M€. Les Belges sont prêts à céder la pépite lors du prochain mercato hivernal.

À voir

PSG : Gros coup de froid pour Nuno Mendes !

Lire aussi : Mercato PSG : Une offensive à venir pour Serhou Guirassy ?

Le Bayern Munich serait prêt à débourser même 38 millions d’euros pour damer le pion au Paris SG, d’après Team Talk. Du côté du PSG, silence radio : aucune indication sur ce que prévoit le club parisien. Pour l’instant, Plettenberg évoque surtout l’Allemagne. Le Bayern est sur le coup. Le Bayer Leverkusen aussi. Le Borussia Dortmund également.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Deux bonnes nouvelles tombent pour Luis Enrique !

Mercato PSG : Il refuse le Paris SG pour le Real Madrid

À voir

Nice-OM : De Zerbi surprend tout le monde, la compo tombe

Mercato PSG : Le Bayern fait le point pour Dayot Upamecano !