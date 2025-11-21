FC Nantes vs FC Lorient : Une pluie d’absences au FCN et FCL

Les entraîneurs du FC Nantes et du FC Lorient déplorent plusieurs forfaits avant le choc en Ligue 1.

Le match arrive. Dimanche, la Beaujoire accueille le FC Nantes et le FC Lorient. Deux équipes collées au classement, deux formations qui se battent pour sortir de la zone dangereuse. Nantes est 16e, 10 points. Deux victoires, quatre nuls, six défaites cette saison. Peu de buts, surtout. Onze marqués, dix-huit encaissés. À domicile, le FCN souffre encore plus : une seule victoire, un nul, quatre revers.

Le FC Lorient suit, juste derrière. 17e, également 10 points. Même trajectoire, presque. Deux succès, quatre nuls, six défaites. Mais une défense plus poreuse : quatorze buts inscrits, vingt-six concédés. À l’extérieur, c’est pire : zéro victoire, cinq défaites, un nul. Les deux clubs jouent gros.

Les absences sont nombreuses des deux côtés. Le FC Nantes perd ses cadres. Louis Leroux, touché au quadriceps gauche avec les Espoirs, reste éloigné des terrains jusqu’à la trêve. Francis Coquelin, lui, rechute. Ses ischios ont lâché de nouveau. Il est indisponible, sans date de retour. Mayckel Lahdo et Johann Lepenant reprennent tout juste. Leur présence est incertaine.

Le FC Lorient n’est pas épargné non plus. Huit forfaits. Abergel est out, Igor Silva aussi. Panos Katseris n’est pas disponible. Trevan Sanusi, Bandiougou Fadiga, Abdoulaye Faye, Isaak Touré sont tous coincés à l’infirmerie.

