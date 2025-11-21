Mercato PSG : Gros coup de Campos, un serial buteur arrive !

Le PSG fonce sur Franculino Dju, buteur explosif au Danemark en vue du prochain mercato hivernal. Mais l’Europe entière s’agite déjà autour de lui.

Le PSG suit une pépite au Danemark pour le prochain mercato hivernal. L’attaquant affole les compteurs, et attise les convoitises des recruteurs. Formé à Benfica, devenu incontournable à Midtjylland, Franculino Dju a vite montré son potentiel. Il a empilé 52 buts en 99 matchs. Il a gagné le titre en 2024. Il s’est imposé sans trembler.

L’été dernier déjà, une offensive avait eu lieu. Une offre proche des 30 millions est même partie. Refus cash. Le joueur est resté pour l’instant seulement. Car cet hiver, d’autres offres, plus alléchantes, vont tomber. En Ligue 1, en Serie A, en Bundesliga, même en Premier League : partout, son nom circule. Le PSG est dessus, oui. Mais Paris n’est qu’un prétendant, et la concurrence est féroce.

Franculino Dju a déjà claqué 19 pions en 26 matchs cette saison. Les dirigeants de Midtjylland, eux, s’en frottent déjà les mains. Ils réclament au moins 50 millions d’euros. Transfertmarkt évalue Franculino Dju à 13 millions d’euros. Le spécialiste du mercato, Matteo Moretto assure que des discussions ont déjà commencé avec un cador européen. Le Paris SG pourrait passer à l’attaque dans les semaines qui viennent.

