Mercato OM : C’est confirmé, un latéral du Bayern approche !

L’OM sera certainement très actif lors du mercato hivernal. Et les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia viennent de recevoir un indice positif pour un latéral droit du Bayern Munich.

Mercato : L’OM tient une ouverture pour Sacha Boey

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont massivement recruté l’été dernier.Une douzaine de recrues sont venues étoffer l’effectif phocéen. Mais ces dispositions sont visiblement insuffisantes au regard des blessures qui impactent le groupe de Roberto De Zerbi.

Notamment en défense où Nayef Aguerd, Facundo ou encore Amir Murillo sont forfaits. Ces blessures et la méforme de certains cadres poussent la direction de l’OM à recruter dès cet hiver si possible. L’arrivée d’un nouveau latéral droit pour concurrencer ou remplacer Amir Murillo est même évoquée ces dernières semaines.

Dans ce contexte, une ancienne piste refait surface : Sacha Boey. L’international français était courtisé l’été dernier par l’OM. Mais il avait finalement été retenu par la direction du Bayern Munich. Un choix infructueux, puisque l’ancien Rennais a progressivement perdu sa place sous Vincent Kompany.

Le Bayern Munich ne s’oppose plus à son départ

Sacha Boey n’a été titularisé qu’à cinq reprises en championnat cette saison. Ce traitement est devenu difficile à encaisser. Au point où le joueur de 25 ans et son entourage auraient demandé un bon de sortie dès cet hiver. Une requête par la direction du Bayern Munich, confirme Bild Sport.

Cette ouverture pourrait faire les affaires d’un OM en quête de latéral droit. Mais les Olympiens devront affronter une rude concurrence. La Juventus tenterait de le recruter en prêt sans option d’achat. West Ham et Crystal Palace seraient aussi sur ses traces

