Nice-OM : Terrible coup dur dernière minute pour De Zerbi

Pour son déplacement à Nice, l’OM se présentera avec un effectif décimé par des blessures. Roberto De Zerbi enregistre d’ailleurs un forfait de dernière minute.

OM : De Zerbi privé de Hojbjerg face à Nice

C’est un déplacement difficile pour l’OM. Ce vendredi soir, les troupes de Roberto De Zerbi iront défier l’OGC Nice à l’Allianz Riviera. Un terrain où les Olympiens ont souvent du mal. Ils ont concédé quatre défaites sur les six derniers déplacements au Gym.

L’OM espère bien remporter cette fois-ci ce derby du Sud. Même si la tache sera ardue. D’autant plus que De Zerbi enregistre plusieurs absences dans son groupe. Le coach marseillais ne pourra pas compter sur Facundo Medina, toujours écarté des terrains suite à une entorse à la cheville. Amir Murillo, Nayef Aguerd, Hamed Junior ou encore Amine Gouiri sont toujours à l’infirmerie.

Au milieu de terrain, un terrible coup dur est aussi confirmé. Pierre-Emile Hojbjerg, rentré tardivement de sa sélection, est indisponible. L’international danois n’a pas été convoqué pour le déplacement à Nice. Ces absences forcent l’entraineur de l’Olympique de Marseille à trouver des solutions de rechange.

Des jeunes joueurs appelés en renfort

Roberto De Zerbi a fait appel à de jeunes joueurs pour étoffer son groupe. Les espoirs comme Darryl Bakola, Tadjidine Mmadi et Robinio Vaz ont été retenus. L’OM enregistre aussi des nouvelles encourageantes. Bilal Nadir et Leonardo Balerdi sont de retour, tout comme Neal Maupay. Le technicien italien devra composer avec cet effectif en vue de ramener les trois points.

𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 📋 #OGCNOM



2️⃣1️⃣ Olympiens, choisis par coach 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹, seront du déplacement du côté de Nice ce soir ! ⚔️ pic.twitter.com/P0Q4wTRIus — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 21, 2025

