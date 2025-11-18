Mercato: Après Kvaratskhelia, un autre coup d’éclat au PSG ?

Un an après avoir arraché Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait récidiver et frapper un autre coup fumant en Serie A lors du prochain mercato hivernal. Explications.

Mercato : Après Kvaratskhelia, un autre attaquant de Serie A visé

En janvier 2025, le Paris Saint-Germain créait la surprise en parvenant à recruter Khvicha Kvaratskhelia en provenance du SSC Naples contre un chèque de 70 millions d’euros. L’attaquant géorgien s’est rapidement fondu dans le collectif parisien, offrant à Luis Enrique une option de classe mondiale en attaque.

Un an plus tard, le staff du PSG serait enclin à frapper un autre coup du même genre dans le championnat italien. En effet, selon les informations de Média Foot, le PSG serait très intéressé par le profil de Kenan Yildiz. L’ailier de la Juventus Turin serait même en tête de liste des besoins hivernales du club de la capitale.

Luis Enrique apprécie énormément le profil de l’international turc et pousserait en interne pour son arrivée cet hiver. Pour convaincre la Vieille Dame de laisser filer son joyau de 20 ans, le Paris Saint-Germain devrait se montrer très généreux.

Kenan Yildiz au Paris SG pour 70M€ ?

Arrivé librement en provenance du Bayern Munich à l’été 2022, Kenan Yildiz pourrait quitter les rangs de la Juventus Turin lors du mercato de janvier 2026. Associé à plusieurs grands clubs européens, dont Chelsea, Arsenal ou encore le Real Madrid, le natif de Regensburg pourrait faire l’objet d’une importante offre de la part du PSG.

En effet, Média Foot assure que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos envisageraient sérieusement de mettre jusqu’à 75 millions d’euros sur la table des négociations pour faire craquer les Bianconeri comme les Napolitains, un an plus tôt.

Capable d’évoluer en soutien de l’attaquant de pointe ou sur l’aile gauche, Kenan Yildiz pourrait parfaitement s’intégrer au système offensif du PSG, qui est composé d’attaquants techniques qui permutent régulièrement. Affaire à suivre…

