Mercato : Le PSG ou le Real Madrid ? Dayot Upamecano tranche

Entre le PSG et le Real Madrid, Dayot Upamecano laisse planer un suspense total. En fin de contrat avec le Bayern Munich, le défenseur central pourrait être l’un de principaux tubes de 2026, même si une tendance se précise dans ce dossier.

Mercato : Guerre ouverte entre le PSG et le Real pour Dayot Upamecano

En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin 2026, Dayot Upamecano attire plusieurs grands clubs, dont le Paris Saint-Germain, qui a déjà contacté son entourage. Le Bayern Munich tente de prolonger le défenseur central de 26 ans et poursuit activement les négociations, mais si aucun accord n’est trouvé, Nasser Al-Khelaïfi se tient prêt à lui faire une belle proposition pour signer son grand retour en France.

Mais Kylian Mbappé tente de son côté de le convaincre de le rejoindre au Real Madrid. Avec sa capacité à convaincre un ami d’embrasser un nouveau défi, Mbappé pourrait pousser son compatriote à faire le choix de Madrid. De passage en conférence de presse durant cette trêve internationale, l’ancien joueur du RB Leipzig a commenté son actualité, sans donner d’indication sur son avenir.

« Le Paris Saint-Germain est un très très grand club, avec un super coach et avec de magnifiques joueurs. Mais pour l’instant, je n’ai pas la tête à ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et l’équipe de France. La saison est encore longue et j’ai un agent pour ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et j’espère remplir nos objectifs pour la fin de saison », a indiqué Dayot Upamecano.

D’après les dernières informations de Fichajes, le PSG a accéléré sur le recrutement du défenseur bavarois. La direction sportive du club de la capitale est persuadée que le natif d’Évreux est la pièce manquante de l’effectif de Luis Enrique. Surtout que Marquinhos pourrait quitter le navire l’été prochain. Sauf que le grand ami d’Ousmane Dembélé pourrait finalement prendre une autre destination.

Avantage Real Madrid pour Dayot Upamecano ?

Libre en juin 2026, Dayot Upamecano peut négocier dès le 1er janvier prochain pour un contrat avec le club de son choix. L’international français admire le Paris Saint-Germain, mais pourrait prendre la direction du Real Madrid s’il ne prolonge pas avec le Bayern Munich.

En effet, selon les renseignements livrés par le site Defensa Central, un accord se rapprocherait entre le club madrilène et le clan Upamecano pour une arrivée en fin de saison. Initialement positionnés sur Ibrahima Konaté, les Merengues concentrent désormais leurs forces sur la piste menant au numéro 2 du Bayern Munich, le défenseur de Liverpool voyant un avenir possible sur la Bavière.

Le journaliste José Angel Sanchez, fidèle bras droit de Florentino Pérez depuis plus d’une décennie, assure que le Real souhaite rapidement faire signer un pré-accord à Dayot Upamecano, dès le 1er janvier 2026, comme le règlement l’autorise.

Toujours selon la même source, les premiers échanges plaisent au joueur, très emballé à l’idée d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière dans le plus grand club du monde et sous les ordres de Xabi Alonzo. L’actuel leader de Liga estime même avoir un sérieux coup d’avance sur le Paris SG dans cette affaire.

