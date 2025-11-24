Mercato Stade Rennais : La réponse tombe pour Boubakary !

Les dirigeants du Stade Rennais obtiennent le feu vert pour un gros transfert lors du prochain mercato hivernal. Boubakary Soumaré pourrait débarquer à Rennes.

Mercato Stade Rennais : Boubakary Soumaré attendu à Rennes cet hiver ?

Le Stade Rennais veut renforcer son entrejeu dès l’hiver 2026. Le tacticien du club breton, Habib Beye réclame du sang neuf pour tenir le rythme imposé par les cadors de Ligue 1. Rennes fouille donc un peu partout. Et ses yeux se posent sur Boubakary Soumaré, joueur de Leicester City, 26 ans, selon les indiscrétions. Son contrat finit en juin.

La situation du joueur préoccupe les Anglais. Le club ne veut pas perdre son milieu gratuitement à la fin de la saison. Alors, si Soumaré part cet hiver, le prix tourne autour de 10 millions d’euros. Leicester City est prêt à le vendre si un accord n’est pas trouvé pour qu’il paraphe un nouveau bail. Le joueur n’a pas encore validé une prolongation, et l’idée d’un départ prend de l’ampleur.

À voir

Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Luis Castro

Lire aussi : Mercato : le Stade Rennais fonce sur un super crack à 10 M€

Mais le Stade Rennais n’est pas le seul prétendant. Boubakary Soumaré attise aussi les convoitises d’autres géants européens. Selon TMW, le FC Séville et l’AS Rome flairent aussi le coup. Cette saison, Soumaré joue beaucoup : 12 matchs, une passe décisive en Championship. Assez pour convaincre Rennes de tenter le coup. Et assez, peut-être, pour déclencher une bataille cet hiver.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un serial buteur brésilien

Mercato Stade Rennais : Jérémy Jacquet vers l’Angleterre ?

À voir

OM–Newcastle : Un choix de l’UEFA crée déjà la polémique !

Mercato Stade Rennais : Une nouvelle offre tombe pour Kader Meïté