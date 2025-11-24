Ligue 2 : L’ASSE est 2e, mais sous le feu des critiques

L’ASSE est remontée au classement grâce à sa victoire sur l’AS Nancy (2-1), mais l’équipe d’Eirik Horneland est toujours sous le feu des critiques, à cause du contenu de leurs matchs.

Ligue 2 : L’ASSE remonte à la 2e place du podium

En s’imposant face à l’AS Nancy, l’ASSE a enregistré deux victoires de suite. Ce qui a lui a permis de se hisser à la 2e place du podium, à l’issue de al 15e journée de Ligue 2. Les Stéphanois ont profité du nul concédé par le Red Star contre Clermont (2-2) pour passer devant le club de la banlieue parisienne.

Les Verts (29 points) n’ont plus que deux points de moins que le leader l’ES Troyes AC. En revanche, ils ont un point de plus que le Red Star, relégué à la 3e place, et 5 points d’avance sur Montpellier HSC, le quatrième.

L’AS Saint-Etienne est encore en rodage, selon Guillou

Malgré cette remontée au classement, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne n’était pas satisfait de la prestation de son équipe. « On n’a pas été au niveau qu’il fallait. Il fallait tuer le match. On a été trop lent, pas suffisamment sérieux. […] Je suis vraiment très agacé », a-t-il déclaré sur beIN Sports.

Patrick Guillou, dans son analyse après le match contre l’AS Nancy, estime qu’il faut plutôt s’inquiéter, relativement au discours d’Eirik Horneland. « Dans le cadre de ses obligations médiatiques, le guide spirituel norvégien (le coach des Verts, ndlr) tient un discours responsable. Honnête dans l’analyse du contenu, il fait part de son agacement récurrent. C’est porteur de sens pour qui sait lire entre les lignes », a-t-il réagi dans le quotidien Le Progrès.

Avant la trêve hivernale, l’ASSE doit encore disputer deux matchs de championnat, respectivement contre l’US Dunkerque et le SC Bastia. Deux rencontres au cours desquelles l’équipe d’Eirik Horneland devra se montrer plus convaincante, afin de rassurer les supporters qui ont encore des doutes sur sa capacité à s’installer durablement sur le podium, compte tenu de leurs rendements.

