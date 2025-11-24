Mercato RC Lens : Trois départs programmés cet hiver !

La direction du RC Lens envisage de se débarrasser de trois indésirables lors du prochain mercato hivernal.

Mercato RC Lens : Trois indésirables poussés vers la sortie

Le mercato hivernal s’ouvrira officiellement dans quelques semaines. La direction du RC Lens prépare déjà certains coups pour la seconde partie de la saison. Les Sang et Or broient tout sur leur passage en ce début de saison sous la houlette de Pierre Sage. Le club reste sur six victoires lors des sept derniers matchs en Ligue 1. Cette série met les Sang et Or à la 3e place en Ligue 1.

L’équipe est donc en pleine forme. Alors, pas beaucoup de mouvement dans le sens des arrivées cet hiver. Le mercato s’annonce calme. Le club discute deux prolongations. Il s’agit de Wesley Saïd et Florian Sotoca, tous deux en fin de contrat. En parallèle, trois joueurs manquent de temps de jeu et pourraient partir : Morgan Guilavogui, Jhoanner Chavez et Hamzat Ojediran.

Les dirigeants lensois attendent des offres alléchantes pour acter leur départ cet hiver. Ces trois joueurs n’entrent pas dans les plans de Pierre Sage et doivent chercher de nouveaux points de chute pour continuer leur progression. Selon AllezLens, le club ne recrutera pas au milieu. L’entrejeu est bien solide. Il s’appuie sur un duo en pleine forme, Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré.

