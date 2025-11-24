OM-Newcastle : La pression monte, Mason Greenwood ciblé !

L’OM joue son avenir européen ce mardi face à Newcastle. Et tous les regards se tournent sur Mason Greenwood, très attendu en Ligue des champions.

OM : C’est l’heure de vérité de Mason Greenwood face à Newcastle

Mason Greenwood est au centre de toutes les attentions à la veille du choc OM-Newcastle en Ligue des champions. Lui et ses partenaires n’ont plus droit à l’erreur. Ils devront battre les Magpies pour espérer atteindre les barrages. Et l’attaquant anglais arrive en pleine confiance pour cette confrontation.

Mason Greenwood a signé un doublé retentissant vendredi soir lors de la large victoire de l’OM (5-1) à Nice. Ces deux réalisations lui ont permis de franchir la barre des 30 buts marqués en 46 matchs de Ligue 1. Cela est un record à Marseille sous l’ère Frank McCourt.

L’ancien Mancunien est même devenu le meilleur buteur du championnat de France cette saison avec 10 réalisations en 12 apparitions. Il brille incontestablement de mille feux sous les couleurs phocéennes. Mais l’analyste Bertrand Latour l’attend désormais au tournant sur la scène européenne.

Il doit prouver en Ligue des champions

Sur le plateau du Canal Football Club, il a lancé un défi à l’attaquant anglais de l’OM. « Charge à Greenwood de montrer qu’il est aussi un joueur de Ligue des champions, pas uniquement un joueur de Ligue 1 », a déclaré Bertrand Latour. Son message est limpide : Mason Greenwood est attendu pour être le catalyseur de la qualification de l’OM en C1.

