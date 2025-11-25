Mercato Stade Rennais : Deux gros transferts se précisent !

Deux cadres du Stade Rennais seront mis sur le marché dès l’ouverture du prochain mercato hivernal. Le tacticien du club, Habib Beye ne compte plus eux.

Mercato Stade Rennais : Deux cadres poussés vers la sortie cet hiver ?

Un grand ménage se prépare au Stade Rennais en vue du prochain mercato hivernal. Certains joueurs qui n’entrent plus dans les plans de Habib Beye vont plier leurs bagages. Certains médias indiquent ces derniers jours que le milieu offensif, Ludovic Blas et le milieu ivoirien Seko Fofana ne sont plus en odeur de sainteté à Rennes.

Au début de la saison, les deux étaient des titulaires indiscutables. Fofana, ex-capitaine du RC Lens, et Blas, arrivé de Nantes, avaient commencé la saison en leaders sous Beye. Puis les résultats ont chuté et les tensions ont commencé. Et juste avant le déplacement à Toulouse, le 29 octobre dernier, l’entraîneur a tranché : il a écarté les deux cadres.

Depuis ce choix, Rennes reste invaincu : trois victoires, un nul. Beye a recentré son équipe, sans eux, en misant sur Rongier, Cissé, Camara, Al Tamari ou Frankowski. Le milieu a repris corps. Et inévitablement, les deux cadres ont perdu leurs places. Selon Media Sportif, les deux joueurs n’ont plus d’avenir au club.

En janvier, si une offre tombe, Rennes ouvrira la porte. Ludovic Blas pourrait partir si un club dégaine une offre de 15 millions d’euros. Concernant Seko Fofana, sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros par Transfertmarkt.

