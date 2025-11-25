LdC : l’AS Monaco veut passer ses nerfs sur Pafos

L’entraîneur de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli vient de dévoiler la liste de ses guerriers retenus pour le choc face au Pafos FC en Ligue des Champions.

AS Monaco vs Pafos : Le groupe de l’ASM tombe !

L’AS Monaco prépare un sale tour à Pafos ce mercredi 26 novembre, pour la 5ᵉ journée de Ligue des Champions. C’est un choc entre deux équipes qui veulent gagner, remonter et croire encore à la qualification. Monaco n’est pas très solide en ce début de saison en Ligue 1 comme en Ligue des Champions.

Mais la victoire obtenue à Bodo/Glimt (0-1) en C1, change déjà quelque chose. Premier succès en Ligue des Champions cette saison. Il replace un peu le club : 19ᵉ, loin du sommet, mais plus vivant qu’avant. Avant cela, l’ASM avait sombré contre Bruges (1-4). Puis elle avait résisté : un nul contre City (2-2), un autre contre Tottenham (0-0). Des résultats qui rassurent un peu, sans vraiment suffire. Les Monégasques veulent donc montrer un nouveau visage face au club chypriote.

Pour ce voyage à Chypre, Sébastien Pocognoli retient 22 joueurs, dont Paul Pogba. Samedi, contre Rennes, il avait déjà rejoué. Le milieu tricolore retrouve la Ligue des Champions trois ans et demi après. Sa dernière apparition en C1 date du 13 mars 2022, contre l’Atlético, sous les couleurs de Manchester United. Et pendant que Pogba revient, deux joueurs manquent : Christian Mawissa, blessé à l’ischio droit, et Eric Dier, touché au mollet.

