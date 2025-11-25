Mercato OL : En plus d’Endrick, un attaquant roumain visé

En marge de l’intérêt pour Endrick, l’OL s’est positionné pour recruter un joueur évoluant dans le championnat roumain. Il s’agit aussi d’un attaquant.

Mercato : Louis Munteanu dans le viseur de l’OL

L’OL attend de se faire prêter les services d’Endrick pendant le mercato d’hiver. Le Real Madrid et le joueur ont déjà un accord de principe en attendant l’ouverture du marché des transferts en janvier. Parallèlement au dossier de la pépite brésilienne, les recruteurs du club rhodanien auraient repéré Louis Munteanu en Roumanie. Son nom est coché à l’Olympique Lyonnais, selon les informations de AS.ro.

Auteur de 2 buts et 5 passes décisives ce début de saison, l’avant-centre du CFR Cluj est un international Roumain (4 sélections). Il est évalué à 5 M€ par Transfermarkt. Toutefois, les dirigeants roumains se montrent très gourmand, vu l’intérêt suscité par le joueur de 23 ans. En effet, une offre du Stade Rennais, estimée à 8 M€, avait été repoussée l’été dernier.

Le dossier Munteanu s’annonce compliqué pour l’Olympique Lyonnais

D’après la source, le CFR Cluj réclame 10 M€ pour Louis Munteanu, dont le contrat est valide jusqu’en juin 2028. Si la direction des ‘’Cheminots’’ ne revoit pas ses exigences à la baisse, l’OL serait contraint de se retirer de la piste, car le club rhodanien est sous la surveillance de la DNCG. Par conséquent, il ne peut pas recruter à titre onéreux, cette saison.

En revanche, Lyon peut négocier un prêt comme avec Endrick. Il faut noter que Louis Munteanu possède une expérience en Italie. Il a porté les couleurs de la Fiorentina chez les jeunes, en 2020-2022 puis de 2022 à 2024. Il n’a cependant joué aucun match en Serie A.

