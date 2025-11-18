Justice : Fin imminente du feuilleton PSG – Kylian Mbappé !

Lundi, une audience aux Prud’hommes s’est tenue entre les avocats du PSG et ceux de Kylian Mbappé dans un duel financier délirant. Une décision finale pourrait tomber dans les prochaines semaines.

Duel financier entre le PSG et Kylian Mbappé

Le feuilleton entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé vient de franchir un nouveau cap. Devant les Prud’hommes, les deux parties se sont livrées à un duel financier totalement démesuré : 253 millions d’euros réclamés par l’attaquant du Real Madrid, 440 millions d’euros exigés par le club de la capitale. Un affrontement inédit, même pour un club habitué aux tempêtes médiatiques comme le PSG.

Selon la défense du joueur de 26 ans, ces 253M€ correspondent à des salaires non versés, des primes — dont une colossale de 36,6 M€ — ainsi que des dommages et intérêts liés à la gestion de son contrat. En face, le Paris SG accuse le natif de Bondy d’avoir trompé le club en promettant qu’il ne partirait jamais libre. Le Champion de France et d’Europe en titre ressort même une offre d’Al-Hilal de 300 millions d’euros à l’été 2023, que Mbappé aurait refusée.

Une « perte historique » selon le club, qui estime que cette décision a changé le destin des Rouge et Bleu. Mais l’audience de lundi n’a fait que confirmer l’impasse. Aucun signe de rapprochement entre les deux camps, chaque partie ayant avancé ses revendications à coups d’arguments juridiques et de millions. Dans un communiqué particulièrement offensif, le PSG affirme avoir tout tenté pour un accord à l’amiable, tout en accusant Mbappé d’avoir choisi l’affrontement permanent.

« Le club souhaite rappeler qu’il a tout mis en œuvre, pendant plus d’un an, pour parvenir à une solution amiable afin de permettre à toutes les parties d’avancer, conformément à la relation de coopération et de confiance qui doit exister entre un club et son joueur. Plusieurs instances saisies dans le cadre de ce différend ont d’ailleurs encouragé un règlement amiable, que le club a toujours recherché de bonne foi. Malgré ces efforts répétés, Mr Mbappé a continuellement attaqué le club à chaque occasion, y compris à travers la procédure engagée aujourd’hui — une situation regrettable pour le joueur lui-même, comme pour le football français dans son ensemble », écrit le PSG.

Pour Maître Verheyden, l’un des avocats de Kylian Mbappé, le PSG n’a pas supporté l’annonce faite en juin 2023 : le joueur comptait aller au terme de son contrat. Selon elle, cette position a déclenché sa mise à l’écart du 21 juillet, accompagnée de menaces selon lesquelles il ne rejouerait plus de la saison, comme relayé par plusieurs médias.

Elle affirme aussi qu’une offre de 300 millions d’euros d’Al-Hilal, valable jusqu’au 25 juillet, n’a jamais été transmise au joueur. Estimant que ces agissements constituent des manquements graves, les avocats de Mbappé réclament 253 millions d’euros. Ils demandent notamment la requalification de son CDD en CDI, indemnisent ce qu’ils qualifient de harcèlement moral, et sollicitent divers rappels financiers, dont des salaires et congés non réglés entre avril et juin 2024.

Jugement attendu le 16 décembre !

Le PSG assure détenir des preuves de la « mauvaise foi » de Kylian Mbappé, qui aurait caché pendant près d’un an son intention de partir et rompu un accord prévoyant une réduction salariale s’il quittait Paris libre. Nasser Al-Khelaïfi et les siens terminent en opposant ses valeurs à l’attitude de son ancien joueur : bonne foi, respect de l’institution et primauté du collectif.

« Le PSG continue de défendre ses droits avec rigueur. Fondamentalement, il s’agit d’une question de bonne foi, d’honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l’institution parisienne et de ses supporters. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain poursuit sur la lancée de la saison la plus réussie de son histoire, fondée sur la solidarité, le travail, l’esprit d’équipe et la primauté du club sur toute individualité », a ajouté le leader du championnat français. La décision finale concernant cette affaire est attendue le 16 décembre prochain, selon l’AFP.

