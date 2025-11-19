L’ASSE justifie la réception d’Ecotay à Geoffroy-Guichard

L’ASSE a accepté de recevoir l’US Ecotay-Moingt au stade Geoffroy-Guichard, en coupe de France. Loïc Perrin justifie la décision de l’organisation de la rencontre à Saint-Etienne.

Ecotay-Moingt – ASSE se jouera à Geoffroy-Guichard

L’ASSE affrontera l’US Ecotay-Moingt à Geoffroy-Guichard, le samedi 29 novembre prochain (20h30). Le club stéphanois a décidé d’organiser la rencontre dans son enceinte, en prenant en charge tout l’événement. C’est pourtant le club amateur qui devait recevoir les Verts lors de ce 8e tour de la coupe de France.

La rencontre a été inversée finalement à la demande de l’US Ecotay-Moingt qui rêvait de jouer dans « le Chaudron ». Une demande acceptée par l’AS Saint-Etienne, dont le directeur sportif a informé son adversaire, mardi.

L’AS Saint-Etienne réalise le rêve d’Ecotay-Moingt

Dans des propos confiés à Evect, Loïc Perrin justifie la prise en charge de l’organisation du derby ligérien. « Cela faisait des années que ce n’était pas arrivé que l’ASSE rencontre une équipe du département en Coupe de France. L’idée c’était d’offrir au club d’Ecotay-Moingt la possibilité de jouer à Geoffroy-Guichard, leur annoncer aussi qu’on allait jouer en prime-time sur beIN Sports. Je trouve que c’était un bon moment … », a-t-il expliqué.

« Le club a fait l’effort de le faire pour ce club amateur qui le mérite. Il a fait un beau parcours en Coupe de France, d’autant plus que c’est le petit poucet de la compétition. Au bout du bout, ça a peut-être été compliqué, mais on y est arrivé assez facilement », a souligné le dirigeant de l’AS Saint-Etienne.

Perrin : « Ils sont supporters de l’ASSE, ça met du piment »

Au-delà de l’enjeu du match, ce dernier s’attend à une belle fête entre supporters Ligériens : « La particularité, c’est qu’ils sont des supporters de Saint-Etienne. Ça met encore plus de piment et ça rend la rencontre encore plus sympa. J’espère que ce sera une belle fête du football ».

Pour ce qui concerne le volet sportif, Loïc Perrin évoque la surprise US Ecotay-Moingt, club de Régional 3 (la 8e division). « Dans d’autres sports collectifs, il y a peut-être moins de surprises, mais dans le football, notamment en Coupe de France, il y a toujours quelques invitées surprises. Cette année, c’est Ecotay-Moingt, félicitations à eux », a-t-il salué.

