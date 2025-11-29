PSG : Les compos fuitent, Luis Enrique veut étouffer Monaco

Ce samedi, à 17h, le PSG sera au stade Louis II pour affronter l’AS Monaco dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Une rencontre digne d’un match de Champions League que Luis Enrique entend gagner pour consolider sa place de leader.

PSG : Luis Enrique redoute l’AS Monaco

De passage en conférence de presse, Luis Enrique a fait part de sa motivation à la veille d’affronter une équipe de l’AS Monaco habituée aux grosses soirées européennes.

« Monaco est une équipe comme nous, avec de grosses qualités individuelles, des joueurs de haut niveau. J’aime la manière dont ils jouent. Je ne me souviens pas d’un match facile à Monaco. On a toujours eu des bons résultats, mais toujours avec de la souffrance. Il faudra être dans notre meilleure version, car c’est un match de Ligue des Champions, sans aucun doute », a déclaré Luis Enrique.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG depuis l’été 2023, le technicien espagnol n’a pas encore connu de défaite face à l’AS Monaco. Les Parisiens de Luis Enrique restent sur quatre victoires et un nul face aux Monégasques, avec comme dernière confrontation une large victoire (4-1) en février passé au Parc des Princes. Le coach du PSG compte bien poursuivre sur cette lancée cet après-midi au stade Louis II.

Pour y parvenir, Luis Enrique a décidé de sortir la grosse artillerie dans la Principauté. Ainsi, Ousmane Dembélé pourrait débuter le match à la pointe de l’attaque parisienne, accompagné par Kang-In Lee et le jeune Quentin. Au milieu de terrain, le maestro Vitinha va enchaîner avec ses compagnons habituels, Fabian Ruiz et Joao Neves.

Malgré sa grossière faute contre Tottenham en Ligue des Champions, Lucas Hernandez va remplacer Nuno Mendes dans le couloir gauche de la défense, tandis que Warren Zaïre-Emery évoluera à droite. Dans l’axe, Ilya Zabarnyi va former le duo avec Willian Pacho pour protéger Lucas Chevalier dans les buts.

Trois jours après un match nul très frustrant contre la modeste équipe de Paphos en Ligue des Champions (2-2), l’AS Monaco veut se rassurer en battant le leader du championnat local. Sébastien Pocognoli, l’entraîneur monégasque, va donc débuter la rencontre face au Paris SG avec ses onze joueurs les plus en forme du moment.

La compo probable de Monaco

Gardien : Hradecky

Défenseurs : Henrique – Salisu – Kehrer

Milieux : Ouattara – Golovin – Camara – Vanderson

Attaquants : Fati – Balogun – Akliouche.

L’équipe possible du Paris SG

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Hernandez – Pacho – Zabarnyi – Zaïre-Emery Milieux : Ruiz – Vitinha – Neves

Attaquants : Ndjantou – Dembélé – Lee.