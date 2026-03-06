OL : CdF, un nouveau cap fixé après l’élimination de Lyon

Éliminé de la coupe de France en quarts de finale, l’OL a décidé de tourner la page immédiatement et de se concentrer sur ses autres objectifs. Corentin Tolisso donne des directives.

OL : L’objectif coupe de France s’envole, grosse déception à Lyon

L’OL a été sorti de la coupe de France par le RC Lens, aux tirs au but au Groupama Stadium. Grâce au soutien de ses milliers de supporters, l’équipe de Paulo Fonseca a réussi à remonter deux buts aux Lensois, mais elle s’est contentée d’un match nul, arraché dans le temps additionnel (2-2).

Lors de l’épreuve fatidique, Moussa Niakhaté a raté son tir, alors que les joueurs de Pierre Sage ont assuré leurs 5 tirs.

À voir

ASSE : Nadé annonce la revanche des Verts contre le Red Star

Prenant la parole après l’élimination, Corentin Tolisso n’a pas caché la grande déception de l’équipe de l’Olympique Lyonnais. « On avait vraiment à cœur d’aller en demi-finale et bien sûr de remporter cette compétition, mais on est tombé sur une bonne équipe de Lens », a-t-il déclaré.

Tolisso : « Il faut aller de l’avant et gagner absolument le prochain match »

Pour le capitaine du club rhodanien, il faut immédiatement se projeter vers la Ligue 1 et penser à la Ligue Europa, deux compétitions où Lyon est encore en course et vise des objectifs élevés.

Lisez aussi : OL : Endrick, un casse-tête pour Pierre Sage avant Lyon-Lens

« Il faut arriver à réagir directement dimanche (contre le Paris FC). On est éliminés, les choses sont faites, on ne peut pas revenir en arrière. Il faut se projeter vers l’avant, oublier ce qui s’est passé malheureusement, jeudi soir. C’est le football, c’est comme ça, il faut aller de l’avant et gagner absolument le prochain match », a-t-il confié.

Sur 3 défaites de rang, l’Olympique Lyonnais doit relever la tête

Il faut rappeler que l’OL est désormais sur une série de trois défaites. En Ligue 1, l’équipe de Paulo Fonseca s’était incliné à Strasbourg (3-1), puis avait été renversé par l’OM, lors de l’Olympico (3-2).

À voir

PSG – AS Monaco: Le groupe d’Enrique avec un retour de poids

« Il faut relever la tête. Il faut vite oublier cette déception. On n’a pas le temps de ruminer, il faut passer à autre chose. On a perdu nos deux derniers matchs. Donc, il faut relever la tête absolument en Ligue 1 et gagner devant nos supporters », a indiqué Corentin Tolisso.

Lire aussi sur l’OL :

OL : Endrick, une îcone lui montre la voie royale

OL – Lens : Greif ou Descamps ? Le choix de Fonseca est fait

OL : Endrick, un casse-tête pour Pierre Sage avant Lyon-Lens

À voir

Mercato OM : Habib Beye déjà menacé, la fin est proche