PSG – AS Monaco: Le groupe d’Enrique avec un retour de poids

Ce vendredi, à 20h45, le PSG accueille l’AS Monaco en lever de rideau de la 25e journée de la Ligue 1. Découvrez le groupe convoqué par Luis Enrique pour ce choc du championnat français.

PSG – AS Monaco : Ousmane Dembélé dans le groupe, mais sur le banc

Pour cette affiche contre l’AS Monaco de Sébastien Pocognoli, l’entraîneur du PSG a convoqué un groupe de 22 joueurs. Outre Ousmane Dembélé, l’autre bonne nouvelle pour les supporters du Paris SG est le retour de Senny Mayulu. Le Paris Saint-Germain aborde un tournant majeur ce vendredi soir. La réception de l’AS Monaco au Parc des Princes s’annonce périlleuse.

Le club de la capitale défend actuellement son avance de quatre points sur son dauphin, le RC Lens, en tête du classement. Pourtant, l’échéance européenne contre Chelsea le mercredi prochain, à l’occasion des huitièmes de finale aller de la Champions League, occupe déjà tous les esprits. Luis Enrique refuse toutefois de bouleverser totalement ses plans de jeu.

Le technicien espagnol privilégie la continuité pour maintenir ses cadres sous pression avant le rendez-vous européen. Dans cette gestion millimétrée de l’effectif, Ousmane Dembélé devra encore patienter. Le Ballon d’Or 2025 revient tout juste d’une blessure au mollet contractée il y a deux semaines. L’attaquant de 28 ans devrait donc débuter ce match contre l’AS Monaco sur le banc des remplaçants.

Luis Enrique et le staff médical du PSG refusent catégoriquement toute précipitation avec leur numéro 10. L’objectif consiste à le lancer en fin de match ce soir pour lui redonner du rythme. Sa présence à 100% contre Chelsea en Ligue des Champions mercredi prochain reste la priorité absolue au Paris Saint-Germain. Blessés depuis plusieurs semaines, Fabian Ruiz, Joao Neves et le jeune Quentin Ndjantou sont absents pour la réception de l’ASM.

Les 21 de Luis Enrique pour affronter Monaco

Gardiens : Chevalier, Marin, Safonov.

Défenseurs : Beraldo, Hakimi, Hernandez, Marquinhos, Mendes, Pacho, Zabarnyi.

Milieux : Dro, Lee, Mayulu, Neves, Vitinha, Zaïre-Emery.

Attaquants : Barcola, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Mbaye, Ramos.

