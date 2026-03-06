PSG – AS Monaco : Pocognoli avec un groupe décimé à Paris !

En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG (1er) reçoit l’AS Monaco (7e) au Parc des Princes, à 20h45. Découvrez le groupe retenu par l’entraîneur Sébastien Pocognoli pour cette rencontre.

AS Monaco : Huit absents dans le groupe de Pocognoli

Neuf jours seulement après leur choc européen riche en suspense, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco se retrouvent ce vendredi pour l’ouverture de la 25e journée du Championnat de France. Si les Parisiens ont pris le large en tête de la Ligue 1 avec quatre points d’avance sur leur dauphin, le RC Lens, le défi s’annonce immense pour le club monégasque.

Car au-delà de l’enjeu comptable, c’est une véritable hécatombe qui frappe le vestiaire de Sébastien Pocognoli. En effet, le technicien belge ne pourra pas compter sur huit joueurs majeurs pour ce déplacement à Paris. Outre les blessés de longue date (Salisu, Minamino) et un Paul Pogba encore en phase de reprise, le coach belge doit composer sans Hradecky, Ouattara ou encore Pape Cabral.

Un groupe décimé pour défier l’ogre parisien, même si les retours d’Aleksandr Golovin et Mamadou Coulibaly apportent une mince lueur d’espoir au milieu de ce chaos médical. Sébastien Pocognoli peut également compter sur ses trois incertains : Denis Zakaria, Jordan Teze et Mika Biereth, qui était malade en milieu de semaine.

Suspendu face à Angers, Mamadou Coulibaly est lui de retour de suspension. L’actuel 7e de Ligue 1 sera toutefois encore privé d’une cascade de joueurs blessés ou en phase de reprise : Mohammed Salisu, Paul Pogba, Krépin Diatta, Takumi Minamino, Lukas Hradecky, Eric Dier, Kassoum Ouattara et Pape Cabral. Le jeune milieu offensif belge Stanis Idumbo était lui disponible, mais n’a pas été retenu dans le groupe de 21 joueurs pour le voyage à Paris.

Le groupe de Monaco face au PSG :

Gardiens : Köhn, Lienard, Stawiecki

Défenseurs : Caio Henrique, Faes, Kehrer, Mawissa, Nibombé, Teze, Vanderson

Milieux : Akliouche, Bamba, Camara, Coulibaly, Golovin, Zakaria

Attaquants : Adingra, Balogun, Biereth, Brunner, Fati.

