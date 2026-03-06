Mercato PSG : Une offre XXL arrive, Paris met un gros stop  

Le dossier Kang-in Lee pourrait animer le prochain mercato estival. L’Atlético de Madrid suit de très près le milieu offensif du PSG et prépare déjà une offensive pour tenter de convaincre le club parisien de lâcher son international sud-coréen.

Le PSG pourrait subir un sale coup cet été en provenance de la capitale espagnole. L’Atlético de Madrid de Diego Simeone a fait de l’international sud-coréen Kang-in Lee sa priorité absolue pour le prochain mercato estival.

Face au départ probable d’Antoine Griezmann vers la MLS à l’issue de la saison, les Colchoneros cherchent un profil capable de reprendre le flambeau technique de l’équipe. Selon les informations de l’expert mercato Matteo Moretto, le profil polyvalent du numéro 19 parisien fait l’unanimité. Il est capable de briller sur les ailes ou de régner dans l’entrejeu.

L’intérêt madrilène n’est pas nouveau. Des contacts avaient déjà été noués lors du dernier marché hivernal. Mais l’offensive madrilène risque de se heurter à un mur. Lors des premières discussions en janvier, la direction parisienne avait déjà opposé une fin de recevoir. Pour Luis Enrique, Kang-in Lee est un élément essentiel de la rotation, et son départ n’est absolument pas à l’ordre du jour.

Actuellement lié au club jusqu’en juin 2028, le joueur n’est pas à vendre. Loin de vouloir s’en séparer, l’état-major parisien envisage d’entamer des discussions pour une prolongation de contrat. Malgré ce stop de la part de Paris, l’Atlético de Madrid ne semble pas découragé. Le club espagnol devrait revenir à la charge dans les prochaines semaines.

