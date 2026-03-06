Grand ménage à l’OM : Beye risque de perdre 8 joueurs

Dans le vestiaire comme sur le terrain, l’OM se prépare à de profonds changements. Huit joueurs d’Habib Beye figurent déjà sur la liste des potentiels transferts.

L’après-Pablo Longoria s’ouvre sur un chantier colossal à l’Olympique de Marseille. Habib Beye, le nouvel entraîneur marseillais peine à relancer l’équipe. La preuve ? Son OM a été éliminé de la Coupe de France par Toulouse (2-2 ; 4-3). Cet échec passe très mal à Marseille.

Habib Beye le sait, des changements notables sont attendus pour la suite de la saison. Cela devrait aussi entraîner une vague de départs à l’OM dès cet été. Le secteur offensif est en première ligne des turbulences. L’Equipe indique que Mason Greenwood est susceptible de céder face aux millions de l’Arabie saoudite.

Le sort du jeune Ethan Nwaneri est déjà scellé. Son prêt à l’OM ne comportant aucune option d’achat, le joueur de 18 ans va retourner à Arsenal au terme de la saison. Et ce n’est pas terminé, puisque le club phocéen est confronté à des difficultés financières.

Pavard, Kondogbia, Aubameyang… ne sont pas épargnés

Les options d’achat de Benjamin Pavard et d’Arthur Vermeeren, représentant un investissement total de 35 millions d’euros, ne seront pas levées, confirme la source. Ce verdict s’accompagnera du départ gratuit de Bilal Nadir. Le jeune milieu de terrain se rapproche de Villarreal.

Le doute plane également sur l’avenir de cadres comme Geronimo Rulli et Geoffrey Kondogbia. Ceux-ci n’ont toujours pas reçu d’offres de prolongation. Pierre-Emerick Aubameyang et Pierre-Emile Hojbjerg pourraient aussi être sacrifiés. L’effectif de l’OM evrait donc subir un remaniement profond cet été.

