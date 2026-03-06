Coup de Théâtre à l’OM : Pablo Longoria maintenu ?

Nouveau rebondissement à l’OM. Pablo Longoria a récemment quitté la présidence marseillaise. Mais le dirigeant espagnol pourrait finalement être maintenu à son poste, à l’instar de Medhi Benatia.

Mercato OM : Le retour de Pablo Longoria réclamé

L’Olympique de Marseille traverse une période marquée de turbulences internes. Récemment, c’est Pablo Longoria qui a démissionné de son poste de président de l’OM. Il a décidé de s’en aller suite à la restriction de ses fonctions. Il devait se contenter d’un rôle purement honorifique.

Un déclassement que Pablo Longoria n’a visiblement pas supporté. Il a été remplacé par Alban Juster en qualité de Président du Directoire, a annoncé l’OM. Sauf que l’ombre d’un retour improbable plane déjà à Marseille. Elle est même alimentée par une partie des supporters.

Des voix influentes, comme celle de Maleek Belak, tirent la sonnette d’alarme. « Ça fait à peine quelques jours qu’il est parti et déjà tout part en cou…. », a-t-il lancé. Il milite pour que Pablo Longoria soit « réhabilité ». Surtout que la nouvelle direction de l’OM aurait ébranlé l’équilibre du club en quelques jours seulement.

Des négociations complexes à l’Olympique de Marseille

Pablo Longoria pourrait être maintenu à l’OM à l’image du retour fracassant de Medhi Benatia. Ce dernier a été rétabli dans ses fonctions moins d’une semaine après l’annonce de son départ. Un retour de l’Espagnol à la tête de l’OM s’avère par contre très complexe.

Il est toujours en négociation pour l’entourage de Frank McCourt pour obtenir gain de cause. La montée en puissance de Shéhérazade Semsar-de Boisséson et la nomination d’Alban Juster marquent une rupture plus nette. Le dénouement final sera bientôt connu pour celui qui fut l’architecte de l’OM moderne.

