ASSE : Nadé annonce la revanche des Verts contre le Red Star

A la veille du match de l’ASSE contre le Red Star, Mickaël Nadé est catégorique. Il rumine la revanche contre un adversaire qui avait remporté le match aller.

L’ASSE rêve d’une 5e victoire de suite avec Montanier

L’ASSE joue un match décisif contre le Red Star (4e), qui est également en course pour la montée en Ligue 1. La rencontre se disputera à Geoffroy-Guichard, samedi (19h), pour le compte de la 26e journée de Ligue 2.

Les Stéphanois ont à cœur d’enchaîner une 5e victoire consécutive, afin de conforter leur deuxième place au classement ou de profiter d’un éventuel faux pas de l’ESTAC, pour s’installer dans le fauteuil de leader.

Avant ASSE-Red Star, Nadé : « On a à cœur de se rattraper chez nous »

Au-delà l’enjeu capital de cette rencontre, Mickaël Nadé pense à une revanche contre le club audonien, vainqueur du match aller (2-1), le 1er novembre 2025.

En effet, l’AS Saint-Etienne avait été surpris par le Red Star au stade Bauer. Elle avait été menée rapidement (2-0) en seulement 30 minutes de jeu. Zuriko Davitashvili avait réduit l’écart (2-1, 71 e), mais les Verts s’étaient inclinés.

« On avait très mal commencé le match aller. On avait commis des erreurs défensives qui nous ont coûté le match. On a à cœur de se rattraper ce week-end chez nous », a déclaré le défenseur central, en conférence de presse d’avant-match.

Saint-Etienne prête à imposer son jeu au Red Star

Selon le numéro 3 de l’ASSE, lui et ses coéquipiers doivent impérativement remporter ce match capital, dans la course vers la montée. « On sait que le Red Star a des joueurs rapides sur les côtés et de bons joueurs aussi techniquement. Après, comme on est chez nous, c’est à nous d’imposer notre jeu et de montrer qu’on veut absolument gagner », a-t-il assuré.

