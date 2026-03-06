Mercato ASSE : C’est OK pour l’arrivée d’un super crack  

Les dirigeants de l’ASSE ont trouvé un roc en Ligue 1 en vue du prochain mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert du joueur.

Mercato : L’ASSE s’attaque à un top joueur en Ligue 1

La direction de l’ASSE voit loin. En excellente posture pour remonter en Ligue 1, le club stéphanois multiplie les pistes pour renforcer sa défense cet été. La dernière cible en date se nomme Antoine Mendy (21 ans), solide défenseur central de l’OGC Nice.

Lié au club azuréen jusqu’en 2028, l’international sénégalais attire les convoitises. Si le FC Metz est aussi sur le coup, Mendy privilégierait un projet en première division, écartant ainsi l’idée de rejoindre la Moselle. Avec 26 matchs au compteur cette saison, un but et une passe décisive, le Marseillais de naissance s’impose comme une opportunité de marché sérieuse pour les dirigeants de l’Etrat. Sur Transfertmarkt, le Sénégalais vaut 4 millions d’euros.

Le nouvel entraîneur de Saint-Étienne, Montanier aurait donné son feu vert pour le transfert de la pépite. Il a besoin de joueur en pleine forme pour la saison prochaine. Tout montre que les Verts vont rejoindre l’élite à la fin de cette campagne. Depuis son arrivée dans le Forez, tout a changé. Les succès s’enchaînent et ses hommes occupent actuellement la deuxième place en Ligue 2.

