Mercato OM : Habib Beye déjà menacé, la fin est proche

L’aventure d’Habib Beye sur le banc de l’OM risque d’être de courte durée. L’entraîneur sénégalais pourraient s’en aller trois seulement après son arrivée.

Mercato : Habib Beye vers un intérim de luxe à l’OM

Habib Beye peine à relancer l’Olympique de Marseille. Le technicien sénégalais a connu tous les états en trois rencontres à l’OM. Une déroute inquiétante face à Brest, une victoire renversante contre Lyon, avant de subir une élimination en Coupe de France face à Toulouse.

Ce dernier revers à domicile contraint l’OM à se concentrer uniquement sur le championnat en vue de sauver sa saison. Habib Beye et ses hommes devront décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Cet objectif est perçu comme le strict minimum. Dans le cas contrait, le coach de 48 ans n’est pas certain de passer l’été à Marseille.

À voir

ASSE : Nadé annonce la revanche des Verts contre le Red Star

Lire aussi : Grand ménage à l’OM : Beye risque de perdre 8 joueurs

Selon les indiscrétions de RMC Sport, la légitimité de Habib Beye est fragilisée par les récents échecs de l’OM. Sans parler des profonds remaniements en interne qui sèment le doute sur son contrat de 18 mois signé il y a peu . Le scepticisme gagne aussi du terrain auprès du public phocéen.

Un limogeage envisagé dès cet été

Sur la toile, l’opinion populaire semble avoir tranché. Un sondage du site Foot01 révèle que 86 % des internautes voient l’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’en aller dès cet été. Habib Beye porterait donc le costume d’un intérimaire de luxe. La qualité du jeu proposé, mais aussi certains de ses choix tactiques commencent à agacer.

Habib Beye a donc tout intérêt à opérer des changements positifs s’il souhaite conserver son poste. Sinon, le banc de touche de l’OM n’échappera probablement pas à une purge radicale. Le match de ce samedi contre Toulouse en championnat sera décisif.

Lire la suite sur l’OM :

TFC-OM : Une absence de taille annoncée pour les retrouvailles

À voir

PSG – AS Monaco: Le groupe d’Enrique avec un retour de poids

Mercato OM : Habib Beye n’était pas la priorité, l’info choc

Vente OM : McCourt lâche prise, des investisseurs arrivent