Mercato : Luis Enrique acte un départ historique au PSG !

L’effectif du PSG pourrait connaître de profondes mutations la saison prochaine. Luis Enrique, l’entraîneur du club de la capitale, aurait même déjà donné son accord pour un départ historique au sein du vestiaire. Explications.

Mercato : Luis Enrique pousse un cadre vers la sortie

Le grand ménage se prépare au PSG. Alors que Luis Enrique s’oppose souvent aux départs, un cadre historique du vestiaire pourrait faire ses valises. Attaché au Paris Saint-Germain, Marquinhos n’a jamais caché son souhait d’y terminer sa carrière. Alors que son contrat expire en 2028, le cas du défenseur central fait débat.

Déjà l’été passé, « il y avait déjà des débats sur le fait de savoir s’il allait arrêter sur une victoire en Ligue des Champions », explique Fabrice Hawkins, qui n’écarte pas l’hypothèse d’un départ de Marquinhos lors du prochain mercato d’été. « C’est trop tôt pour le dire, mais ce n’est pas impossible », a glissé le journaliste de RMC.

En effet, même si l’international brésilien donne toujours satisfaction à Luis Enrique, il montre parfois des limites au plus haut niveau. Les doutes concernant son niveau de jeu s’installent sérieusement au sein de la direction, remettant en cause son avenir à court terme.

Surtout que l’entraîneur parisien militerait pour une recomposition de sa charnière centrale. Signe que le capitaine de 31 ans n’a pas dissipé les doutes, Luis Campos et Luis Enrique étudieraient déjà des pistes pour rajeunir leur défense.

Joel Ordóñez pour remplacer Marquinhos au Paris SG ?

Le journaliste rappelle que l’idée d’un changement profond existe depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG. « Je me souviens à l’été 2023 quand Luis Enrique arrive, il y a une volonté de faire table rase du passé, notamment d’écarter certains joueurs qui portent sur eux les défaites passées.

Parmi ces joueurs-là, ce n’est pas que Marquinhos était poussé vers la sortie, mais s’il avait demandé, s’il y avait un club qui était venu et avait posé ce qu’il faut, le PSG l’aurait laissé partir bien volontiers », explique Hawkins, qui pense donc que l’heure de la séparation se rapproche de plus en plus pour Marquinhos et le Paris Saint-Germain.

Pour le remplacer, le club de la capitale serait déjà bien avancé sur la piste menant à Joel Ordóñez. Sous contrat jusqu’en 2029 avec le Club Bruges après avoir paraphé une prolongation en septembre dernier, l’international équatorien ne dirait pas non à un transfert au Paris SG, selon le média spécialisé Paris No Limit.

« L’entourage de Joel Ordóñez nous confirme que l’international équatorien serait TRÈS INTÉRESSÉ à l’idée de signer au PSG cet été », précise le compte Twitter dédié aux Rouge et Bleu. Également visé par Liverpool et Chelsea, le natif de Guayaquil serait très emballé par l’idée de retrouver son compatriote Willian Pacho pour former un duo infranchissable à Paris.

Selon le média britannique Sports Boom, c’est la somme de 40 millions d’euros qui sera nécessaire pour le sortir de la Venise du Nord. Un montant totalement similaire à celui déboursé pour aller chercher Willian Pacho en provenance de Francfort. Autant dire que le PSG n’aura aucun mal à poser cette somme s’il juge qu’Ordoñez est le joueur qu’il lui faut.

