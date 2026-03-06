Une légende du Real Madrid lance un avertissement à Mbappé

L’inquiétude grandit autour de Kylian Mbappé au Real Madrid. Absent lors des deux derniers matchs, l’attaquant français traîne une douleur persistante au genou depuis plusieurs semaines. Une situation commentée par une légende du club espagnol.

Luis Figo à Mbappé : « cela risque d’entraîner des conséquences plus graves »

Blessé au genou gauche depuis début décembre, Kylian Mbappé se remet en France avec deux membres du staff médical du Real Madrid et devrait rentrer en Espagne ce vendredi. Malgré un traitement conservateur sans chirurgie, sa participation reste incertaine, mais les Merengues espèrent le récupérer pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City le mercredi prochain, à Santiago Bernabeu.

« Le Real Madrid est pressé pour Mbappé », écrit le journal Marca. Mais selon Luis Figo, l’attaquant français devrait observer un bon temps de repos pour se remettre du problème qu’il traîne au genou, au risque d’empirer la situation.

« S’il prend le risque, cela risque d’entraîner des conséquences plus graves… Bien sûr, tout est discuté avec l’équipe médicale du Real Madrid et l’entraîneur, car chaque situation est différente. Personnellement, il m’est arrivé de forcer et cela ne s’est pas toujours bien passé, mais c’était toujours parce que je voulais être sur le terrain, quitte à faire des sacrifices sans savoir ce qui allait se passer.

Tout cela pour aider l’équipe et mes coéquipiers. Après coup, ces sacrifices ont des répercussions. Malgré tout, je le répète : tout dépend du ressenti du joueur, et la décision finale lui revient, ainsi qu’à l’entraîneur et à l’équipe médicale, qui doivent analyser s’il peut prendre le risque ou s’il pourrait y avoir des conséquences plus graves », a déclaré le Ballon 2000 et ancien attaquant du Real Madrid (2000-2005).

Kylian Mbappé est donc prévenu. Aux dernières nouvelles, Foot Mercato rapporte que tout le programme de récupération de l’ancien joueur du Paris SG a été recalibré avec un objectif clair : le choc retour de l’UEFA Champions League contre Manchester City le 17 mars, en Angleterre.

