La tension monte à l’OM : Les Ultras lancent un message choc

L’élimination de l’OM en Coupe de France face à Toulouse, mercredi soir, passe très mal sur la Canebière. Au lendemain de cet échec, un groupe d’Ultras marseillais a lancé un cinglant message sur les réseaux sociaux.

OM : La Vieille Garde 1984 hausse le ton après Toulouse

Rien ne va plus à Olympique de Marseille. La saison 2025-2026 tourne au cauchemar pour le club phocéen, entre résultats catastrophiques, crises internes et avenir incertain pour plusieurs cadres. Alors que l’arrivée de Habib Beye sur le banc pouvait potentiellement amener un vent de fraîcheur, tout semble finalement voler en éclats dans la cité phocéenne.

Sa première manquée face au Stade Brestois (2-0) et la fraîche élimination en quart de finale de la Coupe de France contre le Toulouse FC (2-2, 3 T.A.B. 4) ont bien évidemment ajouté de l’huile sur le feu. Ce qui a d’ailleurs immédiatement fait disjoncter les supporters dans les virages au Vélodrome mercredi soir.

Mais, ce n’est pas tout. La Vieille Garde 1984, groupe de supporters bien identifié à Marseille, a publié sur les réseaux sociaux un communiqué assez virulent envers les joueurs, mais surtout la direction.

« Ça suffit ! », lance le puissant groupe de fans de l’OM. « Aujourd’hui, la colère des amoureux de l’OM n’est plus contenue, celle de ceux qui vivent pour ce club depuis toujours, qui portent ce maillot avec fierté et qui transmettent cette passion à leurs enfants. Car la fierté a laissé place à la honte. Depuis 2010, aucun titre majeur. Quinze ans de promesses trahies, de désillusions et d’humiliations. Quinze ans à regarder l’Olympique de Marseille s’enfoncer pendant que d’autres clubs construisent, progressent et gagnent.

Communiqué de la Vieille Garde. 🇫🇮 pic.twitter.com/1R3Ew2g0kI — VieilleGardeCU84 (@VGCU84) March 6, 2026

Pourtant, des centaines de millions ont été engloutis, des dizaines de joueurs se sont succédés, des entraîneurs ont défilé, des projets ont été annoncés, jamais réalisés. Toujours pour le même résultat le néant. Aucune stabilité. Aucune vision. Aucune exigence », écrit La Vieille Garde 1984, particulièrement remontée et qui se demande « à qui profite ce chaos permanent ? », avant de s’adresser directement à l’actionnaire Frank McCourt.

« Nous exigeons un projet clair. Nous exigeons une direction compétente. Nous exigeons des décisions prises pour l’intérêt du club et non pour les intérêts de ceux qui gravitent autour. Le propriétaire ne peut plus continuer à s’entourer d’opportunistes et de marchands d’illusions qui vivent de l’OM sans jamais le faire grandir. Finis les discours, agissez ! », se sont indignés les Ultras de l’OM.

Après un mois de février plus que délicat, les supporters espèrent tant bien que mal que leur équipe pourra se relever de cette élimination et aller chercher une qualification en Ligue des Champions en fin de saison.

