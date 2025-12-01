Mercato FC Nantes : Kita tranche pour Luis Castro

Les dirigeants du FC Nantes fixent un ultimatum à Luis Castro pour renverser la tendance et permettre au club de surfer sur les vagues du succès en Ligue 1.

Mercato FC Nantes : Luis Castro bientôt poussé vers la sortie

Le FC Nantes a encore perdu (3-0) au Groupama Stadium contre Lyon. Les Jaunes et Verts s’enfoncent complètement dans la crise de résultats. Le club attendait beaucoup mieux cette saison après le limogeage d’Antoine Kombouaré. Mais le mercato d’été a vidé l’effectif et complique les plans de Luis Castro. Nathan Zézé, Pedro Chirivella, Moses Simon sont tous partis, mais la direction espérait malgré tout une équipe installée dans le ventre mou.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un phénomène malien arrive !

À voir

Mercato : Coup de force à l’OM, une nouvelle recrue arrive

Or, après 14 journées, le FC Nantes vit le calvaire, coincé au 16e rang, à égalité avec le FC Metz, le premier relégable. La défaite à Lyon n’aide pas Castro. Elle s’explique en partie par l’arbitrage, certes, mais elle met le tacticien portugais sous pression. Pourtant, selon L’Équipe, les Kita n’envisagent pas un départ immédiat. Pas avant la trêve. Le coach, arrivé de Dunkerque cet été, reste donc en place. Les deux derniers matchs de Ligue 1 de l’année 2025 vont sceller son sort.

Le FC Nantes va affronter le RC Lens et Angers SCO. Si Nantes tombe encore deux fois, alors un licenciement entrerait clairement dans la discussion. La direction du FCN, quant elle, cherche déjà de renforts pour cet hiver. Certaines pépites sont ciblées sur le marché des transferts.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Kita craque pour un international roumain

Mercato FC Nantes : Ebnoutalib proche de signer ?

À voir

Mercato PSG : Départ acté en interne pour Gonçalo Ramos ?

Mercato FC Nantes : Accord bouclé pour Quinten ?