Mercato : le Stade Rennais traque un top joueur en Ligue 1

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, le Stade Rennais se lance sur une piste en Ligue 1. Un milieu offensif attire l’attention du club breton.

Mercato : le Stade Rennais cible un buteur algérien

Le mercato d’hiver approche et le Stade Rennais se concentre déjà sur ses priorités. Un peu décevant en début de saison, le club breton a retrouvé confiance et vigueur ces dernières semaines. Habib Beye, sous forte pression, a relancé le SRFC, qui reste désormais sur quatre victoires consécutives. Rennes grimpe au classement, s’installe à la 5ᵉ place et vise désormais l’Europe.

La route est encore longue. Pour tenir ce rythme, le club devra se renforcer en janvier. Selon l’insider Jonathan, très au fait de l’actualité rennaise, le SRFC suit de près Ilan Kebbal. Le milieu offensif algérien porte le Paris FC depuis le début de saison. Six buts, quatre passes décisives. Un rendement impressionnant qui attise les convoitises des pensionnaires du Roazhon Park.

À voir

Mercato PSG : Départ acté en interne pour Gonçalo Ramos ?

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Breel Embolo vers l’Italie ?

Le Fennec de 27 ans est estimé à 10 millions d’euros par Transfermarkt. Mais le dossier est compliqué. Le jeune crack ne va certainement pas poser ses valises à Rennes cet hiver. Le Paris FC ne laissera pas filer son maître à jouer en pleine saison. Ilan Kebbal entre pleinement dans les plans des Parisiens. Le Stade Rennais devra casser sa tirelire pour forcer le transfert de la pépite algérienne.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Stade Rennais : le vestiaire lance un sérieux avertissement au PSG !

Mercato Stade Rennais : Nouvelle offre XXL pour Jérémy Jacquet !

À voir

Mercato FC Nantes : Kita tranche pour Luis Castro

Mercato Stade Rennais : Rayan attendu à Rennes cet hiver ?