Mercato OM :  5 buts et 4 passes décisives, Benatia vise ce crack à 15 M€

L’OM fonce sur un buteur en Ligue 1 pour préparer l’après-Greenwood. Les dirigeants de l’OGC Nice ont fixé le tarif pour leur jeune crack.

On ne s’y attendait pas à Marseille. L’OM a perdu face au Toulouse FC en Coupe de France et a quitté la compétition. Après cette élimination, les hommes de Habib Beye jettent toutes leurs forces dans la bataille pour le podium. Si l’objectif prioritaire reste la qualification en Ligue des Champions, l’état-major phocéen s’active déjà en coulisses pour dessiner les contours de l’effectif version 2026-2027.

Les dirigeants phocéens explorent déjà plusieurs pistes pour renforcer l’équipe. Selon les informations de Média Foot, le club marseillais s’intéresserait notamment à Mohamed-Ali Cho. L’ailier droit de 22 ans, actuellement sous contrat avec l’OGC Nice, serait envisagé pour compenser un possible départ de Mason Greenwood.

Lié aux Aiglons jusqu’en juin 2028, le natif de Stains réalise une saison solide. Il a déjà fait trembler les filets à 5 reprises et a servi quatre offrandes en 25 apparitions. Sa valeur sur le marché des transferts est estimée à environ 15 millions d’euros.

Mohamed-Ali Cho aurait envie de rejoindre un autre club cet été. Le directeur de football de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia envisage d’entamer des pourparlers avec l’entourage du joueur dans les prochains mois.

