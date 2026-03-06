PSG – AS Monaco : Les compos tombent avec des choix forts !

Le PSG reçoit l’AS Monaco ce vendredi soir en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. À quelques heures de ce choc, découvrez les compos probables de Luis Enrique et Sébastien Pocognoli.

PSG : Luis Enrique avec le meilleur onze possible

Dix jours après leur match nul 2-2 au Parc des Princes en barrage retour de Ligue des Champions, le Paris SG et l’AS Monaco se retrouvent ce vendredi soir à Paris, cette fois dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Pour cette quatrième confrontation de la saison entre les deux clubs, les entraîneurs ont procédé à des choix forts afin de l’emporter.

Fidèle à ses principes de jeu, Luis Enrique ne semble pas vouloir bouleverser ses plans pour ce match, même si la priorité est de creuser l’écart en tête du Championnat. D’après la presse du jour, l’entraîneur parisien devrait ainsi aligner la meilleure équipe possible avec les forces dont il dispose, sans forcément chercher à ménager ses éléments.

Matvey Safonov enchaînera dans les buts, devant une charnière centrale composée de Marquinhos et Willian Pacho. La défense à quatre sera complétée par Achraf Hakimi, à gauche, et Nuno Mendes à droite.

Au milieu de terrain, avec les absences de Joao Neves et Fabian Ruiz, c’est Kang-In Lee qui va accompagner Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Devant, le trio Bradley Barcola, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia est pressenti pour démarrer, laissant Ousmane Dembélé, de retour de blessure, sur le banc.

AS Monaco : Pocognoli veut stopper le Paris SG

Côté monégasque, la stratégie est limpide. Sebastien Pocognoli devrait reconduire le 3-5-2 qui avait tant gêné les Parisiens lors de leur confrontation précédente. L’idée est de densifier l’axe pour empêcher le PSG de développer son jeu de passes habituel. Malgré le retour de suspension d’Aleksandr Golovine, le coach monégasque ne devrait pas chambouler son onze victorieux du dernier affrontement.

L’objectif est clair : miser sur la stabilité et les automatismes acquis lors du barrage retour. Ainsi, la charnière centrale devrait être dirigée par le capitaine Denis Zakaria, en dépit d’une incertitude physique évoquée par son entraîneur, entouré de Wout Faes et Thilo Kehrer. Dans les buts, Philipp Köhn devra être vigilant face à la vitesse des attaquants parisiens.

Lisez aussi : AS Monaco : Pocognoli dévoile le secret pour battre le PSG !

Sur les côtés, les pistons Vanderson et Caio Henrique auront un rôle hybride, devant à la fois assurer la couverture défensive et soutenir le trio offensif composé de Maghnes Akliouche, Folarin Balogun et Mamadou Coulibaly. La bataille du milieu, cruciale, sera confiée au duo Aladji Bamba et Lamine Camara, chargés de casser les lignes et de servir les attaquants le plus rapidement possible.

La compo du PSG

Gardien : Safonov

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Lee

Attaquants : Doué, Barcola, Kvaratskhelia.

Le onze de Monaco

Gardien : Köhn

Défenseurs : Kehrer, Zakaria (c), Faes

Milieux : Vanderson, Bamba, Camara, Caio Henrique

Attaquants : Akliouche, Balogun, Coulibaly.

