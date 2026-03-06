OL : CdF, Louis-Jean trouve une excuse à l’élimination

L’OL a été éliminé de la Coupe de France par le RC Lens, jeudi au Groupama Stadium. Matthieu Louis-Jean tente d’expliquer cette élimination de Lyon aux tirs au but.

L’OL tombe aux tirs au but, après avoir remonté 2 buts au RC Lens

Le parcours de l’OL en coupe de France s’est arrêté en quarts de finale. Le club rhodanien a été éliminé de la compétition par le RC Lens, à l’issue des tirs au but (4-5). Les deux équipes s’étaient neutralisés (2-2), avant l’épreuve fatidique.

Cependant, il faut souligner que les Lyonnais étaient menés sur leur terrain (2-0), après une heure de jeu. Néanmoins, ils ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score, grâce aux buts de la recrue hivernale, Roman Yaremchuk (67e), et de la pépite Rémi Himbert (18 ans), dans le temps additionnel (90e +4).

Finalement, Moussa Niakhaté a manqué son tir au but, alors que les Lensois ont réussi leurs 5 tirs.

Louis-Jean : « On joue trois compétitions avec un effectif restreint »

Malgré la déception de l’élimination de l’OL, aux portes des demi-finales, Matthieu Louis-Jean se dit fier de l’équipe de Paulo Fonseca. Il a loué l’état d’esprit combatif des Gones.

« On perd un quart de finale de Coupe de France, donc bien entendu qu’on est déçu. Mais je suis très fier de l’équipe, de ce qu’elle a montré, de l’état d’esprit depuis ce début de saison […]. On joue trois compétitions avec un effectif plutôt restreint et une ligne offensive qui est plus ou moins blessée, donc ce n’est pas simple. Le coach a dû beaucoup s’adapter », a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par Olympique-et-Lyonnais.

Lyon se tourne vers la Ligue 1 et la Ligue Europa

Sorti de la coupe de France, Lyon reste en course pour une place sur le podium de la Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions 2026-2027.

L’Olympique Lyonnais jouera également les huitièmes de finale de la Ligue Europa, contre le Celta Vigo, les 12 et 19 mars prochain. Des objectifs sur lesquels le club se concentre désormais.

« Encore une fois, malgré la déception de perdre ce match-là, il y a un état d’esprit qui continue et c’est ce qui nous rassure pour la suite du championnat et bien sûr de la Coupe d’Europe », a souligné le Directeur technique du club rhodanien.

