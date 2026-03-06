Mercato ASSE : Montanier tient déjà un renfort pour la L1

L’ASSE aurait déjà coché le nom d’un défenseur évoluant en Ligue 1. Cela, par anticipation au probable retour du club dans l’élite à lissue de la saison actuelle.

Mercato : L’ASSE s’intéresse à Antoine Mendy de l’OGC Nice

En course pour la montée en Ligue 1, l’ASSE prépare déjà la saison prochaine. Les recruteurs du club sont à pied d’œuvre pour trouver des joueurs, afin de renforcer l’équipe dans la perspective de son retour en première division.

Selon les informations de Média Foot, les Stéphanois s’intéressent à Antoine Mendy (21 ans) de l’OGC Nice en Ligue 1. Il ferait partie des priorités de Kilmer Sports Ventures pour le mercato d’été prochain.

Titulaire sous les ordres de Franck Haise, il a été aligné d’entrée de jeu à 14 reprises en autant de matchs disputés en Ligue 1. Mais depuis le retour de Claude Puel du Gym, le polyvalent défenseur central est relégué sur le banc de touche. En 2026, il a joué seulement une mi-temps, contre le FC Lorient, le 22 février dernier.

Sous contrat avec les Aiglons jusqu’en juin 2028, le joueur visé par l’AS Saint-Etienne est évalué à 4 millions d’euros par le site internet spécialisé Transfermarkt.

