PSG : L’entourage de Vitinha évoque un transfert au Real !

En difficulté sportive, le Real Madrid pense au renouveau de son effectif et fait de Vitinha l’une de ses principales priorités pour le prochain mercato estival. L’entourage du joueur du PSG a évoqué un éventuel transfert chez les Merengues.

Après les départs de Toni Kroos et Luka Modric, le Real Madrid rêve de mettre la main sur un milieu de terrain capable de dicter le tempo au jeu des Merengues. Arrivé 3e au dernier Ballon d’Or remporté par son coéquipier Ousmane Dembélé, l’international portugais, Vitinha, attise la convoitise de Florentino Pérez.

Au cœur d’une saison déjà historique pour le Paris Saint-Germain, l’ancien milieu de terrain du FC Porto a fait une vraie déclaration d’admiration à son entraîneur Luis Enrique, qu’il qualifie de « génie » dans tous les aspects du jeu. Cette sortie médiatique, prononcée à l’occasion de la cérémonie des Globe Soccer Awards vient définitivement plébisciter un joueur devenu une cible pour tous les géants d’Europe, notamment le Real Madrid.

Selon des sources proches du club espagnol, Florentino Pérez et les siens seraient prêts à offrir jusqu’à 150 millions d’euros au PSG pour récupérer le joueur de 25 ans. Mais la mission s’annonce déjà très compliquée pour la Maison-Blanche.

« Impossible pour le PSG de laisser partir » Vitinha

Interrogé sur un éventuel transfert de Vitinha au Real Madrid l’été prochain, un membre du cercle intime du joueur s’est montré particulièrement clair à ce sujet. Pour ce proche du Portugais, cité par The Athletic, « c’est impossible pour le Paris Saint-Germain de le laisser partir après son excellente saison chez les champions de France et d’Europe. »

Arrivé à l’été 2022 pour 41,50 millions d’euros, Vitinha a d’abord connu des premiers mois compliqués dans la capitale de la France avant de prendre véritablement ses marques lors de l’exercice 2024-2025, après les départs de Lionel Messi et Neymar Jr.

Aujourd’hui considéré comme le meilleur milieu de terrain du monde, le natif de Santo Tirso fait tout logiquement l’objet de convoitise de la part de grands clubs européens, mais le PSG de Nasser Al-Khelaïfi tient à son métronome et ne compte pas le céder de si tôt.

