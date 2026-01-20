Mercato OM : Ça chauffe, une autre signature imminente

La direction de l’OM met les bouchées doubles pour son mercato hivernal. En plus d’Ethan Nwaneri, les négociations sont allées très vite concernant Quinten Timber de Feyenoord.

Mercato : L’OM et Feyenoord finalisent le transfert de Quinten Timber ce mardi

L’Olympique de Marseille accélère brusquement son mercato hivernal. Alors les négociations pour faire venir Himad Abdelli stagnent, la piste menant à Quinten Timber avance rapidement Au point où selon les indiscrétions du compte Topskills Sports, l’OM et Feyenoord sont en train de régler les ultimes formalités administratives ce mardi.

L’officialisation de ce transfert est désormais une question d’heures. Surtout que Quinten Timber a déjà validé les termes de son contrat à l’OM. Le milieu de terrain néerlandais a donné son aval pour un bail de cinq saisons à Marseille, soit jusqu’en juin 2031, avec une année supplémentaire en option. Cette opération est également de grande envergure sur le plan salarial.

Les détails de son contrat à l’Olympique de Marseille

Quinten Timber devrait toucher un salaire annuel net de 2,5 millions d’euros, complété par 500 000 euros de bonus. Cela porte le total à 3 millions d’euros nets par an, indique la source. Tant d’arguments qui accélèrent un peu plus le départ du joueur de 24 ans vers l’OM. Les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia s’en frottent les mains.

Notons que le départ imminent de Quinten Timber trouve son origine dans ses relations tendues avec son entraîneur Robin Van Persie. Sa mise à l’écart lors du derby contre le Sparta Rotterdam a été un déclic définitif. Le joueur lui-même a admis que cette situation conflictuelle avait accéléré son désir de s’en aller.

